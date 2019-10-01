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От Москвы до Юрьевки. Какие направления открыты для жителей ОРДО: список
Жители временно неподконтрольных украинскому правительству территорий чаще всего выезжают в отдельные города России. Такой вывод можно сделать, исходя из объявлений, которые развешивают по городам ОРДО компании-перевозчики, пишет ДонПресс.
Ежедневно жители временно неподконтрольной Украине части Донетчины имеют возможность выехать в Ростов — такие рейсы предлагаются постоянно. Также есть прямые маршруты в:
Москву,
Нижний Новгород,
Старый Оскол,
Казань,
Анапу,
Адлер.
Кроме того, есть возможность выехать в Беларусь и временно оккупированный Крым. Также есть поездки и в Абхазию.
Отдельно предлагаются выезды в Украину. Как правило, это ближайшие к ОРДО города:
Мариуполь,
Бахмут,
Константиновка,
Изюм,
Славянск.
Кроме того, предлагаются выезды в Киев и Харьков. Многие поездки предлагаются «без пешего перехода» — это означает, что пассажирам не придется выходить на блокпостах для проверок: перевозчик гарантирует комфортный проезд.
На многих досках объявлений сохранились также призывы к выезду в близлежащие курортные населенные пункты на Азовском побережье. Выезды в Бердянск, Юрьевку, Мелекино в курортный сезон предлагались ежедневно.
Теги: Донбасс, Киев, Харьков, Москва, поездка, Юрьевка, ОРДО
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