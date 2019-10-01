От Москвы до Юрьевки. Какие направления открыты для жителей ОРДО: список

01.10.2019 15:21

Жители временно неподконтрольных украинскому правительству территорий чаще всего выезжают в отдельные города России. Такой вывод можно сделать, исходя из объявлений, которые развешивают по городам ОРДО компании-перевозчики, пишет ДонПресс.

Ежедневно жители временно неподконтрольной Украине части Донетчины имеют возможность выехать в Ростов — такие рейсы предлагаются постоянно. Также есть прямые маршруты в:

Москву,

Нижний Новгород,

Старый Оскол,

Казань,

Анапу,

Адлер.

Кроме того, есть возможность выехать в Беларусь и временно оккупированный Крым. Также есть поездки и в Абхазию.

Отдельно предлагаются выезды в Украину. Как правило, это ближайшие к ОРДО города:

Мариуполь,

Бахмут,

Константиновка,

Изюм,

Славянск.

Кроме того, предлагаются выезды в Киев и Харьков. Многие поездки предлагаются «без пешего перехода» — это означает, что пассажирам не придется выходить на блокпостах для проверок: перевозчик гарантирует комфортный проезд.

На многих досках объявлений сохранились также призывы к выезду в близлежащие курортные населенные пункты на Азовском побережье. Выезды в Бердянск, Юрьевку, Мелекино в курортный сезон предлагались ежедневно.