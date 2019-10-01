Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

«Отвечаем в 5 раз сильнее»: бойцы ВСУ рассказали, как реагируют на провокации НВФ под Горловкой

01.10.2019 12:08
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Отвечаем в 5 раз сильнее»: бойцы ВСУ рассказали, как реагируют на провокации НВФ под Горловкой

Бойцы ВСУ оперативно реагируют на вооруженные провокации НВФ ответным огнем.

Кадры действий бойцов ВСУ в районе неподконтрольной Украине Горловки опубликовало Радио Свобода.

Бойцы ВСУ в данном районе окружены густыми лесополосами, поэтому полагаются на свой слух, так как к их позициям совершают вылазки ДРГ противника:

«Постоянно наблюдаем за противником — где там у него какие перемещения. По террикону часто бегают. Иногда бывает — могут зайти в посадку к нам, отпугиваем их, гранаты бросаем иногда. По нам идет стрельба — тогда и мы отвечаем. В пять раз сильнее, чем они. Потому что нечего на нашу землю лезть».

По словам второго военного задача Вооруженных сил — держать украинскую границу и стараться вернуть ее на прежние места:

«Пока справляемся».



Теги: Донбасс, Горловка, стрельба, граница, ВСУ, обстрелы, НВФ, ДРГ, провокации
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх