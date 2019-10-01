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«Отвечаем в 5 раз сильнее»: бойцы ВСУ рассказали, как реагируют на провокации НВФ под Горловкой
Бойцы ВСУ оперативно реагируют на вооруженные провокации НВФ ответным огнем.
Кадры действий бойцов ВСУ в районе неподконтрольной Украине Горловки опубликовало Радио Свобода.
Бойцы ВСУ в данном районе окружены густыми лесополосами, поэтому полагаются на свой слух, так как к их позициям совершают вылазки ДРГ противника:
«Постоянно наблюдаем за противником — где там у него какие перемещения. По террикону часто бегают. Иногда бывает — могут зайти в посадку к нам, отпугиваем их, гранаты бросаем иногда. По нам идет стрельба — тогда и мы отвечаем. В пять раз сильнее, чем они. Потому что нечего на нашу землю лезть».
По словам второго военного задача Вооруженных сил — держать украинскую границу и стараться вернуть ее на прежние места:
«Пока справляемся».
Теги: Донбасс, Горловка, стрельба, граница, ВСУ, обстрелы, НВФ, ДРГ, провокации
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