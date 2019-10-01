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«Сейчас необходимо узнать численность населения»: «депутат» «народного совета ДНР» — о переписи
Жители Донецка, не желающие допускать в свои дома переписчиков, но решившие принять участие в мероприятии, якобы начали приходить на стационарные участки.
Об этом сообщают СМИ группировки «ДНР», передает donpress.
Ранее сегодня сообщалось, что в так называемых «ДНР» и «ЛНР» стартовала первая в истории «государств» перепись населения. В течение двух недель, с 8:00 до 20:00, переписчики с анкетами буду обходить дома и квартиры жителей ОРДЛО.
Кроме того, «по всей стране» открыты 538 стационарных участков, как пишут СМИ «ДНР» — «для удобства тех, кого не будет дома».
Так, в числе немногих пришедших на подобный участок замечена «депутат» «народного совета ДНР» Клавдия Кульбацкая. Она призвала всех принять участие в процедуре, которая очень важна для «государства».
«Сейчас необходимо узнать численность населения в ДНР, сколько людей задействовано на постоянной и временной работе, какая безработица у нас, сколько у нас пенсионеров, сколько детей и какого они возраста — для выплаты социальных пособий, понимания сколько мест необходимо в детских садах и школах», — сказала Кульбацкая.
Теги: Донбасс, СМИ, пособие, анкета, перепись населения, участки, ДНР, ЛНР, выплаты
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