В «ДНР» сообщили, нужно ли получать российское удостоверение, чтобы ездить по России

01.10.2019 15:12

Жителям неподконтрольной украинским властям части Донетчины, получившим в упрощенном порядке российский паспорт, нужно получать водительские права РФ. Об этом заявили в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области, передают интернет-ресурсы «ДНР», пишут Донецкие новости.

«Теперь вы гражданин Российской Федерации, значит, вам нужны российские водительские права», – сообщили в МРЭО, отвечая на вопрос, можно ли ездить по территории России с «водительским удостоверением ДНР».