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Архив - Донецкая область

В «ДНР» сообщили, нужно ли получать российское удостоверение, чтобы ездить по России

01.10.2019 15:12
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В «ДНР» сообщили, нужно ли получать российское удостоверение, чтобы ездить по России

Жителям неподконтрольной украинским властям части Донетчины, получившим в упрощенном порядке российский паспорт, нужно получать водительские права РФ. Об этом заявили в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области, передают интернет-ресурсы «ДНР», пишут Донецкие новости.
«Теперь вы гражданин Российской Федерации, значит, вам нужны российские водительские права», – сообщили в МРЭО, отвечая на вопрос, можно ли ездить по территории России с «водительским удостоверением ДНР».



Теги: Россия, Донбасс, паспорт, удостоверение, ДНР
 
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