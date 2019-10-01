В Донецке «власти ДНР» проверяют ювелирные мастерские

01.10.2019 12:30

Во временно оккупированном Донецке и других населенных пунктах Донецкой области оккупационные «власти ДНР» усилили проверку предпринимателей связанных с ювелирным бизнесом.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

На временно оккупированных территориях Донецкой области в Донецке и других населенных пунктах оккупационные «власти ДНР» устраивают усиленные «проверки» предпринимателей, занимающихся ювелирным бизнесом.

В первую очередь «проверки» и давление оказывается на тех предпринимателей, кто выразил недостаточную «лояльность» к оккупационным «властям ДНР». Представителями так называемого «республиканского УБОПа ДНР» задержан ряд предпринимателей, за освобождение которых у родственников требуют выкуп.

Вот что сообщают дончане в соцсетях:

«Донецк Ташкент, помнится, перед самым побегом тоже золотишко в Донецке подгребал»,

«УБОП проводит тщательные проверки держателей мастерских по ремонту и изготовлению ювелирных изделий и рыночных мясников. В результате были выявлено наличие оборота и что сопутствует обороту – прибыли. Сделаны выводы, наиболее зажиточные «подозреваемые» уже задержаны, родственники собирают выкуп».