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Архив - Донецкая область

В Донецке «власти ДНР» проверяют ювелирные мастерские

01.10.2019 12:30
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В Донецке «власти ДНР» проверяют ювелирные мастерские

Во временно оккупированном Донецке и других населенных пунктах Донецкой области оккупационные «власти ДНР» усилили проверку предпринимателей связанных с ювелирным бизнесом.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

На временно оккупированных территориях Донецкой области в Донецке и других населенных пунктах оккупационные «власти ДНР» устраивают усиленные «проверки» предпринимателей, занимающихся ювелирным бизнесом.
В первую очередь «проверки» и давление оказывается на тех предпринимателей, кто выразил недостаточную «лояльность» к оккупационным «властям ДНР». Представителями так называемого «республиканского УБОПа ДНР» задержан ряд предпринимателей, за освобождение которых у родственников требуют выкуп.

Вот что сообщают дончане в соцсетях:

«Донецк Ташкент, помнится, перед самым побегом тоже золотишко в Донецке подгребал»,
«УБОП проводит тщательные проверки держателей мастерских по ремонту и изготовлению ювелирных изделий и рыночных мясников. В результате были выявлено наличие оборота и что сопутствует обороту – прибыли. Сделаны выводы, наиболее зажиточные «подозреваемые» уже задержаны, родственники собирают выкуп».



Теги: Донецк, Донбасс, бизнес, ювелирные изделия, ювелирный магазин, выкуп, проверка, УБОП, ДНР, соцсети
 
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