В Мариуполе бездомный хотел съесть щенка. ВИДЕО

01.10.2019 21:13

Жители Мариуполя обвинили бездомного в попытке съесть щенка.

Об этом 0629 рассказали очевидцы инцидента.

На ул. Волгодонской в Левобережном районе Мариуполя 53-летний мужчина отобрал у детей щенка и не хотел его возвращать. При этом дети уверяли, мужчина издевается над животным, щенок его боится. Детям показалось, что бездомный хочет его съесть.

Защищать животное тут же бросились неравнодушные жители. Они не дали бездомному убежать вместе со щенком и вызвали полицию.

На место прибыла следственно-оперативная группа и патрульная полиция. Правоохранителям мужчина заявил, что это его щенок, и он купил его на рынке. Правда, документов на собаку у него нет. Точно также, как и нет документов на себя.

"Их украли неделю назад", - сказал он.

Также он сообщил, что не пытался съесть щенка, а просто купил себе друга, так как давно мечтал о собаке. Отдавать его он не хотел.

"Да у него пузо больше, чем у тебя. Я ему еды столько насобирал. Сначала он ест, а потом уже я", - говорил бездомный.

Правда, еды в сумке не было. Зато были пустые бутылки, бумага, бутылка пива.

Как пояснили в пресс-службе полиции города, мужчина был доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

"Мужчина пояснил, что носил собаку в сумке, чтобы ей не было холодно. Намерений нанести вред животному не имел. Колюще-режущих предметов при себе он не имел", - отметили в полиции.

Тем не менее по согласию мужчины, полицейские изъяли щенка и передали его небезразличным жителям, которые согласились его выходить.