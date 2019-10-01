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Архив - Донецкая область

Жители ОРДЛО, получившие паспорта РФ, обязаны получить российские водительские права

01.10.2019 14:10
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Жители ОРДЛО, получившие паспорта РФ, обязаны получить российские водительские права

Автовладельцы из ОРДЛО, получившие паспорта РФ, обязаны также получить российские водительские права.

Об этом сообщают СМИ, подконтрольные группировке «ДНР», со ссылкой на МРЭО в Ростовской области, передает donpress.

Так, отвечая на вопрос о возможности передвижения по территории России с водительскими правами так называемых «республик», в учреждении сообщили:

«Теперь вы гражданин Российской Федерации, значит, вам нужны российские водительские права».

Что касается владельцев украинских прав, то им необходимо переоформить удостоверение. То есть, сдать экзамен по теории и практике, пройти медицинское обследование. После этого собрать весь комплект документов и подать их в МРЭО. Также предусмотрена оплата госпошлины в размере 2000 рублей.



Теги: Россия, Донбасс, водитель, паспорт, удостоверение, МРЭО, Ростовская область, ОРДЛО
 
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