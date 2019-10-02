Подписание «формулы Штайнмайера»: всплыли роковые последствия, «открывает дверь к…»

02.10.2019 11:00

Германия приветствовала подписание «формулы Штайнмайера» Трехсторонней контактной группой (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе

Как заявил, министр иностранных дел Хайко Маас, в Берлине увидели прогресс на пути к миру в связи с согласованием «формулы Штайнмайера», передает Укринформ.

«Мне приятно, что конструктивная атмосфера в Трехсторонний контактной группе в Минске сегодня привела к ожидаемому прогрессу. Это открывает дверь к саммиту N4 (нормандский формат — авт.) и других этапов имплементации Минских договоренностей», — заявил Маас в коротком комментарии.

Напомним, подписание документа состоялось на заседании в Минске 1 октября. Свою подпись на нем поставил представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма. Аналогичные документы подписали представители террористов «ДНР» и «ЛНР», а также представитель РФ Борис Грызлов и сам посредник от ОБСЕ.

Отметим, подписание «формулы Штайнмайера» привело к массовым протестам в Украине.

Так, акция протеста началась под зданием Офиса вечером во вторник, 1 октября. В ней принимают участие около двух сотен активистов из Нацкорпуса”, «Українського наступа», “Нацдружин”, Всеукраинского объединения “Свобода” и других организаций.

Люди недовольны тем, что Украина согласовала текст формулы Штаймайера для урегулирования ситуации на Донбассе, и требуют от президента объяснений. Активисты написали на большом полотне «Нет капитуляции» и развернули его напротив входа в здание ОП.

Кроме того, на протесты вышли жители Харькова и Львова.

«Мы требуем объяснений от президента Зеленского – что и на каких условиях было подписано от имени Украины. Ветераны войны и патриоты никогда не согласятся на капитуляцию!»

— написали в Facebook члены «Нацкорпуса».

Источник: https://politeka.net