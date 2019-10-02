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Подписание «формулы Штайнмайера»: всплыли роковые последствия, «открывает дверь к…»
Германия приветствовала подписание «формулы Штайнмайера» Трехсторонней контактной группой (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе
Как заявил, министр иностранных дел Хайко Маас, в Берлине увидели прогресс на пути к миру в связи с согласованием «формулы Штайнмайера», передает Укринформ.
«Мне приятно, что конструктивная атмосфера в Трехсторонний контактной группе в Минске сегодня привела к ожидаемому прогрессу. Это открывает дверь к саммиту N4 (нормандский формат — авт.) и других этапов имплементации Минских договоренностей», — заявил Маас в коротком комментарии.
Напомним, подписание документа состоялось на заседании в Минске 1 октября. Свою подпись на нем поставил представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма. Аналогичные документы подписали представители террористов «ДНР» и «ЛНР», а также представитель РФ Борис Грызлов и сам посредник от ОБСЕ.
Отметим, подписание «формулы Штайнмайера» привело к массовым протестам в Украине.
Так, акция протеста началась под зданием Офиса вечером во вторник, 1 октября. В ней принимают участие около двух сотен активистов из Нацкорпуса”, «Українського наступа», “Нацдружин”, Всеукраинского объединения “Свобода” и других организаций.
Люди недовольны тем, что Украина согласовала текст формулы Штаймайера для урегулирования ситуации на Донбассе, и требуют от президента объяснений. Активисты написали на большом полотне «Нет капитуляции» и развернули его напротив входа в здание ОП.
Кроме того, на протесты вышли жители Харькова и Львова.
«Мы требуем объяснений от президента Зеленского – что и на каких условиях было подписано от имени Украины. Ветераны войны и патриоты никогда не согласятся на капитуляцию!»
— написали в Facebook члены «Нацкорпуса».
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, скандал, ДНР, ЛНР, Минские договоренности
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