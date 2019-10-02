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Архив - Донецкая область

Пушилин не собирается отдавать Украине контроль над границей на Донетчине

02.10.2019 10:12
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Пушилин не собирается отдавать Украине контроль над границей на Донетчине

«Глава» «ДНР» Денис Пушилин утверждает, что сторонникам «республики» «не стоит опасаться» передачи под контроль Украины части границы с Россией, захваченной в 2014 году. Об этом он заявлял еще до подписания «формулы Штайнмайера» — на встрече с журналистами и блогерами в Донецке, которая состоялась еще 11 сентября.

Слова Пушилина цитирует местное издание «Донецкая республика».

«Да, такой пункт присутствует в комплексе мер Минских соглашений. Он является одним из последних. Но чтобы вы понимали, до этого должны быть выполнены все остальные: у нас должны быть наши правоохранители, наши силовые структуры, возможность закрепления трансграничного сотрудничества с Россией и договорных отношений между нами и Украиной».

Пушилин просит «не драматизировать» пункт Минских соглашений, касающийся передачи границы под контроль Украины. Он считает, что Украина к принятию такой меры якобы не готова.

«Опасаться по поводу границы не стоит», — добавил Пушилин.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, граница, контроль, Пушилин
 
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