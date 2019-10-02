- Разведение войск под Петровским и Золотым - Минобороны Украины выступило с заявлением21:03
- «Текстильщик уже захвачен»: В районе Каргила на Донбассе состоялся кровавый бой20:48
- Зеленский предложил разработать концепцию переходного правосудия для жителей Донбасса20:30
- Пришло указание: В «ДНР» предпринимателей заставляют поднимать зарплаты19:14
- «У них уже готовы виллы в РФ»: Гиркин обвинил главарей ОРДО в «гнусном предательстве»18:30
- «Вы ничего не получите»: главари «ЛДНР» закатили Зеленскому истерику, ситуация накаляется15:06
- В ОРДО бойцов ВСУ приговорили к 16 годам тюрьмы14:48
- Главари «Л/ДНР» выдвинули Зеленскому требование по «формуле Штайнмайера»13:16
- «Залпы, так сильно гатят, что даже Vodafone не работает»: Жители Донецка в панике сообщают о кровавых боях12:38
- Подписание «формулы Штайнмайера»: всплыли роковые последствия, «открывает дверь к…»11:00
Разведение войск под Петровским и Золотым - Минобороны Украины выступило с заявлением
Минобороны Украины подтвердило скорое разведение войск рядом с населенными пунктами Золотое и Петровское.
Однако для этого оккупантам придется выполнить важное условие. С заявлением о разведении войск Минобороны Украины выступило на своем официальном сайте, передает Диалог.UA. Украинские военные подтвердили договоренности с РФ о разведении войск в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.
Это, отметили в Минобороны, поможет сохранить жизни и здоровье бойцов ООС, а также избежать угроз для мирного населения. Вся линии фронта превышает 400 км, а разведение произойдет на протяжении 3 км. Обе стороны конфликта отойдут от занимаемых позиций на 1 км.
Важно, что ВСУ начнут отход только после соблюдения гибридной армией РФ режима тишины в течение недели - 7 дней. После разведения сил мирным населением займутся специальные отряды гражданско-военного сотрудничества.
Они вместе с местными властями будут работать над реализацией гуманитарных проектов, в частности, над разминированием и восстановлением инфраструктуры. Военные заверили, что готовы к внезапному возвращению врага на ранее занимаемые позиции. "Украинские военные будут действовать адекватно", - сообщили в ВСУ.
Они также уточнили, что гибридная армия РФ будет получать "ответки" в случае атак оккупантов на данной территории. "Призываем граждан сохранять взвешенную позицию", - призвали в Минобороны.
Они также подчеркнули, что продолжают стоять на страже суверенитета и территориальной целостности Украины.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, войска, Минобороны
- Порошенко заявил о своей встрече с Путиным для решения вопроса о выводе войск с Донбасса
- Ситуация на фронте напряженная: обстрелы Донецкого аэропорта не прекращаются со вчерашнего вечера
- Названа численность российских войск на Донбассе
- Боевики "ДНР" занимаются перегруппировкой войск и активно оборудуют боевые позиции
- США не будут посылать свои войска на Донбасс, – эксперт
- В США подписали указ о выводе войск из Сирии
- Разведение войск под Петровским и Золотым - Минобороны Украины выступило с заявлением21:03
- «Текстильщик уже захвачен»: В районе Каргила на Донбассе состоялся кровавый бой20:48
- Зеленский предложил разработать концепцию переходного правосудия для жителей Донбасса20:30
- Пришло указание: В «ДНР» предпринимателей заставляют поднимать зарплаты19:14
- «У них уже готовы виллы в РФ»: Гиркин обвинил главарей ОРДО в «гнусном предательстве»18:30
- «Вы ничего не получите»: главари «ЛДНР» закатили Зеленскому истерику, ситуация накаляется15:06
- В ОРДО бойцов ВСУ приговорили к 16 годам тюрьмы14:48
- Главари «Л/ДНР» выдвинули Зеленскому требование по «формуле Штайнмайера»13:16
- «Залпы, так сильно гатят, что даже Vodafone не работает»: Жители Донецка в панике сообщают о кровавых боях12:38
- Подписание «формулы Штайнмайера»: всплыли роковые последствия, «открывает дверь к…»11:00
- Разведение войск под Петровским и Золотым - Минобороны Украины выступило с заявлением21:03
- «Текстильщик уже захвачен»: В районе Каргила на Донбассе состоялся кровавый бой20:48
- Зеленский предложил разработать концепцию переходного правосудия для жителей Донбасса20:30
- Украинцев опять урезали в правах: Рада приняла новый закон20:16
- Стоять в очереди за биометрическим паспортом больше не понадобится20:00
- Между Пугачевой и Орбакайте новый "скандал": Примадонна перестала общаться с дочкой и внуками19:45
- Путин объяснил, какие шаги Зеленский должен сделать в отношении Донбасса19:30
- Пришло указание: В «ДНР» предпринимателей заставляют поднимать зарплаты19:14
- Медики рассказали, чем вреден горячий кофе19:00
- Разумков уходит: назван главный кандидат на пост главы «Слуги народа»18:45
- Медики рассказали, чем вреден горячий кофе19:00
- Медики определили, чем опасны суши для здоровья16:30
- Названы продукты, которые нельзя смешивать или подавать в одной тарелке15:41
- Названы продукты, которые лучше не покупать в супермаркетах11:17
- Врачи выяснили, сколько часов в день можно носить наушники10:45
- Не открывайте зонтик в помещении: приметы и суеверия10:32
- Названы продукты для профилактики гриппа и ОРВИ09:00
- Медики назвали лучший осенний завтрак07:45
- Не открывайте зонтик в помещении: "парасольные" приметы и суеверия22:40
- Как отличить грипп от ОРВИ: врачи дали советы 20:42
- Назван самый богатый знак Зодиака
- Астрологи назвали три знака, для которых судьба приготовила много испытаний
- Как в фильме ужасов: сеть взбудоражило фото известного стадиона в Донецке
- Знаки Зодиака, которым Ванга предрекла проблемы со здоровьем в этом году
- Пушилин арестован: В Кремле началась новая война за контроль над "Л/ДНР" - СМИ
- Главаря «ДНР» Пушилина взяли под домашний арест: какую судьбу ему готовит Кремль
- Астрологи сообщили, кто кому подчиняется в зависимости от знака Зодиака
- «Информация уточняется»: СМИ сообщили об аресте Пушилина
- Глава Донецкой ОГА прогнозирует упрощение правил пересечения КПВВ
- В Украине появится военная полиция: что нужно знать