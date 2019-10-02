«Текстильщик уже захвачен»: В районе Каргила на Донбассе состоялся кровавый бой

02.10.2019 20:48

Стало известно, что в одном из сообществ в социальных сетях пользователи начали активно отмечать, что со стороны подконтрольного незаконным вооруженным формированиям Каргила состоялся кровавый бой. К такому выводу они пришли в результате того, что слышали мощные звуки разрывов, стрельбы… Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net, данное происшествие произошло еще тридцатого сентября 2019 года.



В частности, пользователи социальной сети отмечали, что они слышали выстрелы из бронированной машины пехоты, а также стрелкового вооружения. А один из пользователей подчеркнул, что он и вовсе решил, что мощные залпы свидетельствуют о том, что «Текстильщик уже захвачен».



Таким образом, в своих аккаунтах они пишут: «Что-то или учения какие с утреца, или бой. Короче, БМП валит и стрелковка прямо где-то в тылах, «лесах» в районе Каргила. Или на «полигоне», а ветер приносит как будто из района Каргила. Сейчас вроде стихло немного…»; «На 11-поселкк-ооочень хорошо слышно. Я думал текстиль уже захватили»; «Что это было сейчас в стороне текстиля? «Петровка» шумит». Читайте также: «Очередные потери ВСУ»: Армия Путина пошла в масштабную атаку на Донбассе.