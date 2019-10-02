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«У них уже готовы виллы в РФ»: Гиркин обвинил главарей ОРДО в «гнусном предательстве»
Экс-командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин-Стрелков на своей странице в соцсети обвинил действующую «власть ЛДНР» в «гнусном предательстве», которое они совершают, соглашаясь на выполнение «формулы Штайнмайера».
Гиркин считает, что главари НВФ, как и Россия, только проиграют от заключения данной договоренности с Украиной:
«Мое-же мнение остается неизменным: без полной позорнейшей капитуляции — Наногения и Его приближенных гномов с Донбасса не выпустят. С немедленным переходом к „крымскому вопросу“, естественно. Но даже если я ошибаюсь- и „формула Штайнмаеера“ будет реализована в том духе, в котором хотелось-бы кремлевским подонкам — возвращение Донбасса в состав Украины в любом качестве было, есть и останется в истории в качестве примера ГНУСНОГО ПРЕДАТЕЛЬСТВА».
При этом он добавил, что «власти республик» могут не бояться последствий, так как сбегут заранее:
«У них уже готовы виллы в РФ. Они эвакуируются заранее… Всплывут где-нибудь в Элисте очередной… на должностях небольших, но доходных, как недавно Трапезников».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, Гиркин, ОРДЛО
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