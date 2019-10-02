Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

«У них уже готовы виллы в РФ»: Гиркин обвинил главарей ОРДО в «гнусном предательстве»

02.10.2019 18:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«У них уже готовы виллы в РФ»: Гиркин обвинил главарей ОРДО в «гнусном предательстве»

Экс-командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин-Стрелков на своей странице в соцсети обвинил действующую «власть ЛДНР» в «гнусном предательстве», которое они совершают, соглашаясь на выполнение «формулы Штайнмайера».

Гиркин считает, что главари НВФ, как и Россия, только проиграют от заключения данной договоренности с Украиной:

«Мое-же мнение остается неизменным: без полной позорнейшей капитуляции — Наногения и Его приближенных гномов с Донбасса не выпустят. С немедленным переходом к „крымскому вопросу“, естественно. Но даже если я ошибаюсь- и „формула Штайнмаеера“ будет реализована в том духе, в котором хотелось-бы кремлевским подонкам — возвращение Донбасса в состав Украины в любом качестве было, есть и останется в истории в качестве примера ГНУСНОГО ПРЕДАТЕЛЬСТВА».

При этом он добавил, что «власти республик» могут не бояться последствий, так как сбегут заранее:

«У них уже готовы виллы в РФ. Они эвакуируются заранее… Всплывут где-нибудь в Элисте очередной… на должностях небольших, но доходных, как недавно Трапезников».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, Гиркин, ОРДЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх