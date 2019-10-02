В ОРДО бойцов ВСУ приговорили к 16 годам тюрьмы

02.10.2019 14:48

Так называемый «верховный суд ДНР» приговорил военнослужащего ВСУ к 16 годам лишения свободы за якобы, «террористическую деятельность» в ОРДЛО. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так называемой «генеральной прокуратуры ДНР».

Члены НВФ отметил:

«Военнослужащий вооруженных сил Украины В. И. Горобец осужден Верховным Судом ДНР к лишению свободы сроком на 16 лет за совершение преступлений, предусмотренных ст. 232 УК ДНР („Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности“) и ст. 323 УК ДНР („Насильственный захват власти“)».

По данным «ведомства», боец ВСУ прошел обучение в 169-м военном учебном центре сухопутных войск ВСУ «Десна», получил воинскую специальность замкового артиллерийского орудия МТ-12 «Рапира» и был направлен для прохождения дальнейшей службы в 40-ю отдельную артиллерийскую бригаду. По словам членов НВФ, украинский боец «совершал умышленные действия, направленные на захват и свержение законной власти ДНР».

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