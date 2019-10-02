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«Залпы, так сильно гатят, что даже Vodafone не работает»: Жители Донецка в панике сообщают о кровавых боях
Местное население временно оккупированного гибридной армией Российской Федерации и террористами «ДНР» города Донецка сегодня, первого октября приблизительно в 20 часов на своих страницах в социальных сетях начали сообщать, что в северной части города начались очень сильные бои.
Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net, известный блогер под ником «Хочу домой» сообщил, что в районе Шахтерской площади были слышны сильные разрывы, после чего пропала мобильная связь украинского оператора Vodafone. Но уже вскоре стало известно, что мобильная связь была восстановлена.
Согласно словам пользователей, в северной части Донецке весьма сильно слышны залпы минометов и стрелкового: «21 час 05 минут Донецк. Где-то с пол-восьмого бьют с минометов и ВОГов на Вольво-центре и ЯБП, вон только-что опять штук 8 вогов выпуляли на вольво. Стрелкового не слышно…»; «19:49 Шахтерская площадь, что-то пробахало в северном направлении, водафон не работает», - отметил пользователь «Хочу домой». Еще один из местных жителей написал: «Да да да… а до 7-го бахают остервенело! из ОК- «20:17 Азотный слышал два уходящих баха с интервалом в 15 секунд тяжелым, кто еще слышит и сколько раз?».
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донецк, Донбасс, война, ДНР, ЛНР
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