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Зеленский предложил разработать концепцию переходного правосудия для жителей Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский инициировал разработку концепции переходного правосудия для жителей Донбасса и стратегии по деоккупации Крыма и востока Украины. Свою позицию он озвучил сегодня, 2 октября, на открытии заседания Комиссии по вопросам правовой реформы.
Президент сообщил, что для преодоления последствий вооруженного конфликта и достижения мира необходимо разработать концепцию переходного правосудия.
«Она должна включать меры по возмещению ущерба жертвам войны, привлечение к ответственности виновных в совершении тяжких преступлений, реализацию права на получение правды о ходе событий конфликта», — заявил Зеленский.
Также он высказался о необходимости создания стратегии деоккупации временно аннексированного Крыма и ОРДЛО, возвращения на этих территориях контроля Украины и реинтеграции местного населения.
«Это ответы на сложные вопросы: какой будет жизнь человека после восстановления контроля над Крымом и оккупированными частями востока страны, принципы и формы ответственности (а в некоторых случаях и освобождение от нее) за сотрудничество с оккупационными властями», — поделился Зеленский.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Крым, правосудие, деоккупация, Зеленский
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