Есть всего два варианта: у Зеленского ошарашили планами по Донбассу, первые подробности

03.10.2019 21:34

Важный вопрос для Украины, а в частности, Донбасса касается будущей власти

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского идет рассмотрение двух сценариев о проведении выборов на оккупированной территории Донбасса.

Выяснилось, что голосование может пройти вместе с очередными местными выборами по Украине, то есть — в октябре 2020 году или же состоятся внеочередные выборы в ОРДЛО весной-летом.

Вариант с проведением выборов на Донбассе вместе с остальной Украиной приемлем и для нашей страны, и для сепаратистов, и для России, сообщает Украинская правда. Причиной такому предположению стало то, что после проведения досрочных выборов весной все равно состоятся — очередные осенью. А по стечению шести месяцев правления украинской власти, политика на Донбассе может совершенно измениться.

Вариант с «объединением» донецких выборов с общеукраинскими, по идее, должен, устроить всех, но пока остается неясным вопрос, кто и на каких основаниях будет руководить этими территориями еще примерно год.

Напомним, президент России Владимир Путин поделился, чего ждет от Владимира Зеленского.

Глава РФ прокомментировал ситуацию в Украине в рамках сессии энергетической недели.

По словам Путина, в Украине уже нет статуса промышленно развитого государства после развала СССР, и перед Зеленским встали сложные задачи. Также глава РФ ждет от украинского президента решения по Донбассу.

Ранее мы писали — глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия объяснил согласие Украины на «формулу Штайнмайера». По его словам, это технический шаг, который нужен для перехода переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины в «нормандский формат». Как отметил политик, сейчас Украина находится в минском формате.

Также Арахамия сообщил — не существует никакого даже намека на капитуляцию и нарушение интересов Украины.

Источник: https://politeka.net