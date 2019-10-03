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Есть всего два варианта: у Зеленского ошарашили планами по Донбассу, первые подробности
Важный вопрос для Украины, а в частности, Донбасса касается будущей власти
В Офисе президента Украины Владимира Зеленского идет рассмотрение двух сценариев о проведении выборов на оккупированной территории Донбасса.
Выяснилось, что голосование может пройти вместе с очередными местными выборами по Украине, то есть — в октябре 2020 году или же состоятся внеочередные выборы в ОРДЛО весной-летом.
Вариант с проведением выборов на Донбассе вместе с остальной Украиной приемлем и для нашей страны, и для сепаратистов, и для России, сообщает Украинская правда. Причиной такому предположению стало то, что после проведения досрочных выборов весной все равно состоятся — очередные осенью. А по стечению шести месяцев правления украинской власти, политика на Донбассе может совершенно измениться.
Вариант с «объединением» донецких выборов с общеукраинскими, по идее, должен, устроить всех, но пока остается неясным вопрос, кто и на каких основаниях будет руководить этими территориями еще примерно год.
Напомним, президент России Владимир Путин поделился, чего ждет от Владимира Зеленского.
Глава РФ прокомментировал ситуацию в Украине в рамках сессии энергетической недели.
По словам Путина, в Украине уже нет статуса промышленно развитого государства после развала СССР, и перед Зеленским встали сложные задачи. Также глава РФ ждет от украинского президента решения по Донбассу.
Ранее мы писали — глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия объяснил согласие Украины на «формулу Штайнмайера». По его словам, это технический шаг, который нужен для перехода переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины в «нормандский формат». Как отметил политик, сейчас Украина находится в минском формате.
Также Арахамия сообщил — не существует никакого даже намека на капитуляцию и нарушение интересов Украины.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, конфликт, Зеленский
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