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«Пенсионная схема готова»: В Донецке рассказали, что будет с пенсионерами в «ЛДНР»

03.10.2019 08:46
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«Пенсионная схема готова»: В Донецке рассказали, что будет с пенсионерами в «ЛДНР»

Так называемые «чиновники», приближенные к главарю донецких террористов Денису Пушилину, заявили, что с 2020 года в террористической «республике» будут тщаетльно проверять жителей, которые получают пенсии, и не проживают на территории «ДНР». Такие будут лишены пенсий. Такое сообщение, как информирует replyua.net, озвучил блогер из Донецка Макс Баринов в своем блоге на «Обозревателе».

Таким образом, он отметил, что главные террористы незаконных вооруженных формирований придумывают разные «схемы», чтобы сэкономить на пенсионных выплатах. В своем сообщении он отметил: «Недавно в интернет сеть просочилась новая «пенсионная схема». Есть люди, которые проживают на подконтрольной Украине территории Донецкой области, приезжают в определенный период в «ДНР», чтобы снять с карты пенсию, и уезжают обратно в Украину. В связи с этим «народная власть» решила прикрыть лавочку и соответственно сэкономить, лишнюю копейку в бюджете».

Согласно его словам, власти оккупированных районов Луганской области приняли решение и вовсе выплачивать пенсии только тем жителям, которые имеют паспорт «Луганской народной республики».



Теги: Донецк, Донбасс, реформа, ДНР, ЛНР, пенсии
 
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