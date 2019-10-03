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У Зеленского хотят отрезать оккупированный Донбасс стеной - детали плана поразят Украину
В команде президента Владимира Зеленского просчитывают варианты сооружения стены на Донбассе по линии разграничения, пытаясь отрезать оккупированные Россией территории на Востоке страны.
Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на конфиденциальный источник в Офисе главы государства, передает Диалог.UA.
Процесс сооружения стены хотят запустить в случае, если украинским властям не удастся взять под контроль участок границы между Россией и Украиной и проведение в "Л/ДНР" выборов согласно украинским законам.
Журналисты издания отмечают, что команда Зеленского возлагает большие надежды на саммит в "нормандском формате", который должен состояться уже в текущем месяце. "На этом саммите, как говорят на Банковой, или будет достигнут прорывной прогресс, или придется строить по линии соприкосновения стену", - сообщают журналисты издания.
Эту идею довольно резко уже прокомментировал известный украинский журналист Роман Шрайк.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, конфликт, нормандский формат, Зеленский
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