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В ОРДО рассказали, сколько времени займет развод сил и средств

03.10.2019 09:45
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В ОРДО рассказали, сколько времени займет развод сил и средств

Процесс устранения нарушений на участках разведения сил и средств в населенных пунктах Петровское и Золотое на Донбассе займет 30 суток. Об этом сообщил так называемый «представитель ДНР» в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров.

Он уточнил:

«На заседании Контактной группы в Минске 1 октября стороны согласовали дату начала процесса устранения зафиксированных СММ ОБСЕ нарушений на ранее разведенных участках в районе Петровское и Золотое — это 7 октября. В этой связи условие семидневной тишины для начала мероприятий не применяется: процесс должен начаться с зафиксированной Контактной группой даты — 7 октября. Проходить он будет в течение 30 дней синхронно зеркально на двух участках».

По его словам, предусмотрен ряд действий, направленных на устранение нарушений — речь идет об отводе сил и средств, противоминных мероприятиях, демонтаже фортификационных сооружений и других объектов военного назначения.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, ОРДО, ООС
 
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