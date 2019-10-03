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Завтра в ОРДО начнется ремонт дорог возле КПВВ "Горловка"
03.10.2019 15:30
В "ДНР" с 4 октября начнут масштабный ремонт дорог на подъездах к пункту пропуска «Горловка» на границе с подконтрольной Украине территории. Об этом сообщает ДАН со ссылкой на Министерство транспорта ДНР, сообщает CXID.info.
По данным ведомства, работы по укладке асфальта продлятся около двух недель. Во время ремонта пункт пропуска закрывать не планируют, но предполагают, что транспортный поток временно перенаправят. Детали можно уточнить по телефону: (071) 350 92 07.
Теги: Донбасс, Горловка, ремонт дорог, КПВВ, ОРДО
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