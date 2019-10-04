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Архив - Донецкая область

На праздники "Укрзалізниця" запустит дополнительный поезд Покровск - Харьков

04.10.2019 13:30
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На праздники "Укрзалізниця" запустит дополнительный поезд Покровск - Харьков

"Укрзалізниця" запустит временный дополнительный поезд, который будет курсировать из Покровска Донецкой области в Харьков, сообщает Трибун.
Так, запуск дополнительного поезда состоится в связи с Днем защитника Украины и праздником Покровы.
Поезд из Покровска в Харьков и обратно будет курсировать 13 и 14 октября. Из Покровска он будет отправляться в 9:20, а прибывать в Харьков - через 5,5 часов.
Из Харькова поезд будет отправляться в 16:44, а прибывать в Покровск - в 22:07.
Стоимость билета в одну сторону составит от 181 гривны.



Теги: Донбасс, Харьков, поезд, Покровск
 
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