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Пересечение КПВВ в выходной день: будет ли пенсионер зарегистрирован в базе пограничников?
Пенсионеры, пересекающие КПВВ на линии разграничения для поездок на подконтрольные украинскому правительству территории, беспокоятся о том, будет ли момент их проезда через пункт пропуска отображен в базе пограничников. Об этом пишет организация «Донбасс SOS».
По ее данным, иногда на КПВВ распространяются слухи о том, что пересечение КПВВ в выходной день якобы не отображается в базе. Эта информация не соответствует действительности.
Все факты пересечения линии разграничения одинаково отображаются в базе пограничников, независимо от того, в какой день они были сделаны. Более того, распространение слухов об этом является нарушением, о котором нужно сообщать на горячую линию «Донбасс SOS».
«Хотим настоятельно порекомендовать всем, кто сталкивается с нарушениями со стороны сотрудников Госпогранслужбы Украины, излагать свои жалобы на Горячую линию службы „Доверие“ Госпогранслужбы Украины 0800 218 808, а также направлять письменные сообщения на электронный адрес 𝗱𝗼𝘃𝗶𝗿𝗮@𝗱𝗽𝘀𝘂.𝗴𝗼𝘃.𝘂a», — пишет организация.
Также можно жаловаться и в Государственную пограничную службу:
- жалобу можно отнести лично в приемную по адресу: г. Киев, ул. Владимирская, 30;
- ее можно направить рекомендованным письмом по адресу: 1 601, м. Київ, вул. Володимирська, 26;
- сообщение можно отправить по электронной почте на адрес: 𝘇𝘃𝗲𝗿𝗻𝗲𝗻𝗻𝗶𝗮@𝗱𝗽𝘀𝘂.𝗴𝗼𝘃.𝘂𝗮
В обращении должны быть указаны ФИО, паспортные и контактные данные (телефон, электронный адрес, почтовый адрес для корреспонденции). Также необходимо изложить суть проблемы. Заявление нужно написать от руки.
При обращении в пограничную службу можно передать скан жалобы в «Донбасс SOS», это позволит проконтролировать ход рассмотрения заявления. Адрес организации: 𝗶𝗻𝗳𝗼@𝗱𝗼𝗻𝗯𝗮𝘀𝘀𝘀𝗼𝘀.𝗼𝗿𝗴, 𝗩𝗶𝗯𝗲𝗿 +380 935 006 918.
Источник : https://donpress.com
Теги: Донбасс, пограничники, база данных, КПВВ
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