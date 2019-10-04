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Представители НВФ просят жителей Ясиноватой покинуть улицы, идут обстрелы
Жителей временно неподконтрольной украинскому правительству Ясиноватой (Донецкая область) просят не выходить на улицы. Об этом пишут «военкоры», работающие в ОРДО.
По их данным, в районе Ясиноватой, Ясиноватского блокпоста, рынка «Господар» продолжаются сильные обстрелы.
Так, по направлению Ясиноватой якобы выпущено 10 гранат из АГС, а по направлению населенного пункта Каштановое — 5 гранат СПГ, 10 гранат АГС. Также на том направлении работают крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Сложная обстановка и в населенном пункте Крутая Балка: на том направлении якобы выпущено 4 гранаты из СПГ, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В самой Ясиноватой применялось стрелковое оружие.
«Идет обстрел из тяжелого Ясиноватского района. Всем покинуть улицы! Прилетело уже 19 штук мин 120 мм. Ложится на Господарь, ЯБП и окрестности», — пишут «военкоры.
Официальной информации об обстрелах и их специфике нет. НВФ в обстрелах обвиняют ВСУ.
Источник : https://donpress.
Теги: Донбасс, Ясиноватая, обстрелы, НВФ
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