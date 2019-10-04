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«В Еленовке запускают по 4−5 машин в полчаса, в Горловке плохое движение»: соцсети о ситуации на КПП ОРДО
Сегодня утром на пунктах пропуска подконтрольных членам НВФ самые большие очереди собрались в Еленовке и Горловке. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
Как отмечают пользователи, на Бахмутском направлении на КПП «Горловка»на 09:00 собралось до 150 человек пешей очереди и более 240 авто. По словам людей, из-за ремонта дороги запускают по 30 машин:
«На майорске вся очередь в основном перед ментами, т к. Перед паспортным из-за ремонта запускают только около 30 машин»
«6−30 Горловка — Бахмут — сегодня на 6−6.30 — машин 270−280, из них четверть бусов. пеших-300−350,но вереницей добавляется много».
«9−00 КПВВ „Горловка“. на пункте пропуска 150 автомобилей, 56 автобусов и микроавтобусов, до 240 человек пешей очереди»
«Стоим уже 1,5 час в льготе с ребенком перед ментами, с основной очереди проехали за это время 4 машины, с нашей 1. Сколько за нами уже машин не знаю, основной было до поворота, льгота впереди было 17 машин»
На Марьинском направлении, на КПП «Александровка» (Каргил) очереди не слишком большие:
«На Каргиле общ. середина моста (в Украину)"движение очень слабое»
«Льготная, машин 60»
На Мариупольском направлении на КПП «Еленовка» сегодня очень медленный пропуск машин. По словам очевидцев, члены НВФ пропускают по 4−5 за полчаса, как отмечают пользователи, люди в очереди уже ругаются:
«Короче на Еленовке ж. а, погранцы пропускают по 10 машин суперльготы и одну с основной. Протяжка основной очереди раз в пол часа на 4−5 машин. Перед блок постом люди уже ругаются!»
«10−30 Еленовка в Украину 60 общ. 3 льготы. В Донецк 40 маш. Новотроицк на Донецк, сразу на проверку»
«Еленовка на Марик между 1 и 2 толчком. С 6. 00. продвинулись до поворота на Докучаевск»
Источник : https://donpress.
Теги: Донбасс, Горловка, Еленовка, КПП
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