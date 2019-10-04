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Архив - Донецкая область

В ОРДО несколько населенных пунктов обесточены из-за обстрела

04.10.2019 07:20
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В ОРДО несколько населенных пунктов обесточены из-за обстрела

В результате обстрела два неподконтрольной Украине населенных пункта ДНР остались без света. Об этом сегодня сообщили в так называемом «представительстве ДНР» в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Сегодня вечером обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины подверглись населенные пункты Республики на всех трех направлениях», — сказано в сообщении.

Члены НВФ отмечают, что огнем повреждены линии электропередачи в горловском поселке Зайцево и селе Коминтерново.

Повреждения жилых домов также зафиксированы в поселке Широкая Балка на западе Горловки по адресам: улица Плотинная, 27, 31/1, 37.



Теги: Донбасс, обстрел, населенный пункт, ОРДО
 
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