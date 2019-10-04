Зеленский готов рискнуть и развести войска на Донбассе по всей линии фронта - Пристайко

04.10.2019 15:13

Министр иностранных дел Вадим Пристайко анонсировал, что президент Украины Владимир Зеленский намерен договориться с Кремлем и боевиками "Л/ДНР" об отводе войск по всей линии разграничения на Донбассе. Когда завершится процесс разведения войск на Донбассе в районе Золотого и Петровского, команда президента Украины Владимира Зеленского перейдет к следующим шагам по урегулированию конфликта, пишет https://www.dialog.ua . Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, отметив, что Киев намерен развести войска на всей линии разграничения на Донбассе. "Глава государства планирует после этого разведения в трех точках развести вдоль всех 400 км, чтобы люди не гибли на всех этих 400 км, и так шаг за шагом. Я думаю, что он не имел морального права... дольше ждать", – отметил министр. Кроме того, Пристайко подчеркнул о том, что сложно давать гарантии безопасности на Донбассе, так как гарантии можно дать только о территориях, которые полностью контролируют ВСУ. "Учитывая, что этого мы сейчас достичь не можем, мы вынуждены прибегать к дипломатии, которая всегда не дает никаких 100-процентных гарантий. Это неприятно слышать, я понимаю. Наши войска должны отойти на нашу собственную территорию", - добавил глава МИД.





