"Будем как Китай и Гонконг", - "министр" "ДНР" Никонорова резко захотела в Украину

05.10.2019 17:16

Кремль активно готовит население РФ и Донбасса к тому, что "Л/ДНР" прекратят свое существование, а оккупированные территории вернутся в Украину. Пропагандисты России синхронно подают этот сценарий как "прорыв". Показательным случаем является появление на одном из крупнейших госканалов России "НТВ" "министра иностранных дел" "ДНР" Натальи Никоноровой, передает Диалог.UA.

Интервью сепаратистки было тщательно срежиссировано. Та не смогла выучить текст - ведущему даже пришлось ей кое-где подсказывать. Но важны в данном случае посылы, которые звучали в данной программе. Так, Никонорова назвала "победой" подписание 1 октября "формулы Штайнмайера", согласно которой "Л/ДНР" прекращают существования, а ныне оккупированные территории возвращается под контроль Киева. "Это наша победа. Мы 3 года добивались этого… То что произошло 1 октября, это прорыв", - заявила радостная сепаратистка. Она в своей речи не упомянула ни "ДНР", ни "ЛНР", которые, по всей видимости, уже похоронены. Вместо этого Никонорова попыталась убедить, что после возвращения в Украину почти ничего не изменится. "Уже придуман путь мирного урегулирования этого конфликта, одобрен в ООН. Если этот документ будет выполнен точно, без прочтений, как это любит делать Украина, Донбасс будет особой территорией, территорией с особым статусом… По сути, это легализация того, что уже сегодня есть, но не признается мировым сообществом", - заявила ставленница Кремля. Она при помощи ведущего выдала, что Донбасс может взаимодействовать с остальной Украиной, как Гонконг и Китай.