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Архив - Донецкая область

Работа пунктов пропуска ,КПВВ " Гнутово"

05.10.2019 10:26
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Работа пунктов пропуска ,КПВВ " Гнутово"

Сегодня утром по данным Госпогранслужбы все пункты пропуска, расположенные на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

Так, в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» — 30/50;

КПВВ «Марьинка» — 75/0;

КПВВ «Новотроицкое» — 70/50;

КПВВ «Гнутово» — 10/20.

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток оставался на уровне предыдущих суток. В общем через КПВВ последовало 38,6 тысячи человек и 4,9 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 8885 человек и 1095 транспортных средств;

«Марьинка» — 8570 человек и 1560 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 7805 человек и 1485 транспортных средств;

«Гнутово» — 3225 человек и 775 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 10 155 человек.



Теги: Донбасс, Гнутово, КПВВ
 
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