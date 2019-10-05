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«На "Еленовке" женщины перекрывали проезд перевозчикам»: ситуация на КПП ОРДО
Сегодня утром на пунктах пропуска, находящихся под контролем членов НВФ на отдельных блокпостах собрались большие очереди. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, пишет ДонПресс.
По словам пользователей, на Бахмутском направлении на КПП «Горловка» на 10:00 собралось до 600 человек пешей очереди и более 150 авто:
«Майорск в артемовск. Автоочередь 500 м до полицейских будок»
«10−00.Майорск, авто мало, пеших нет. 0-пусто. ДНР. На Горловку: авто- 50, пеших — 70. На Артемовск: авто-150,пеших-600»
При этом на Марьинском направлении, на КПП «Александровка» (Каргил) льготы практически нет, движение довольно активное:
«Дождь на паузе, прошелся. Льготы 55, основной около 90.
Это Каргил в Украину. Движение есть. Каргил в Донецк 21 машина»
«Льгота начинается с моста, основная на мосту»
«Марьинка, в сторону Донецка. На украинском БП. 5 машин. Льгота 0»
На Мариупольском направлении на КПП «Еленовка» очереди довольно большие, при этом движение медленное, так как едут только перевозчики. Как отмечают очевидцы, некоторые женщины пытались перекрыть дорогу перевозчикам:
«Еленовка в Украину — Движение хорошее, машин до первого туалета»
«В Донецк машины дальше сигаретного ларька»
«На Еленовке с Донецка в Украину льготная очередь есть только до милицейского вагончика. На самом блокпосту в оба конца льготная очередь есть только для перевозов и суперльгота. Для обычной льготной категории, льготной очереди нету»
«Еленовка: из Донецка очередь 4 машины перед постом»
«На Еленовке в Донецк коллапс, за час на 10 машин продвинулись, едут только перевозы. Женщины впереди пытались перекрыть им дорогу, их технично подвинули „инвалиды“. Люди едут в Украину и сразу занимают очередь обратно, потому что видят, что творится»
«Новотроицкое в Донецк — 5 минут, на Еленовке — 120 машин, стоим»
Теги: Донбасс, проезд, Еленовка, КПП, перевозчики
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