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«Прелюдия ада»: Донецк взвыл о спасении, с раннего утра город дрожит от взрывов
Сегодня, пятого октября на территории временно оккупированного террористами «Донецкой народной республики» города Донецка после шести часов утра начали раздаваться мощные залпы тяжелого оружия, которые были отчетливо слышны в спальных районах города. Речь, как удалось выяснить корреспондентам replyua.net, идет о Пролетарке и Донском. Такая информация была обнародована местными жителями в социальных сетях.
Так, жители Донецка пишут, что «гремит» юго-западное направление. В своих сообщениях они отмечают: «Донецк 08 часов 28 минут, Пролетарка. Ого, бах! Что-то сильно у. ло…», ««Донецк, Донской. Шесть утра. Серия залпов, скорее всего миномет», «Донецк 08 часов 26 минут, Калининский район, с западного направления звук детонации», «08 часов 55 минут Що це? Бабах?».
«Донецк 08 часов 26 минут. Калининский район, с западного направления звук детонации», «С юго-западного направления очень сильно», «Донецк 08 часов 55 минут, Ого, заперевальная. И вчера вечером тоже слушали одиночные мощные. Что это? Уже второй залп за полчаса, стекла едва не повылетали». Помимо прочего, некоторые из пользователей социальной сети отмечают, что звуки боя слышны также на Широком, и в районе фабрики «Контур». Они отмечают: «Донецк 08 часов 55 минут. Пролетарка. В… бало еще раз. Похоже на парный залп, но может ошибаюсь… Контур опять слышал бах с волной по окнам. Широкий конкретно бабахнуло».
Теги: Донецк, Донбасс, взрывы, залпы
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