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Архив - Донецкая область

Противник 23 раза обстрелял позиции ВСУ: ранен военный

05.10.2019 08:20
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На Донбассе с начала текущих суток члены НВФ 23 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В штабе отметили, что противник обстрелял позиции подразделений ВСУ из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм и из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Также, противник открыл огонь из автоматического гранатомета по участку разведения сил и средств в районе населенного пункта Богдановка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ совершили 15 обстрелов позиций Объединенных сил, — вблизи Водяного, неподалеку Павлополя, вблизи Новогнатовки, неподалеку Авдеевки, вблизи Лебединского, в районе Богдановки, неподалеку Новотроицкого, вблизи Водяного и
неподалеку Верхнеторецкого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил, а именно вблизи Новолуганского, в районе Зайцево, неподалеку Крымского, вблизи Мироновского, неподалеку Луганского.

Источник : https://donpress.com 



Теги: Донбасс, ВСУ, военный, противник
 
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