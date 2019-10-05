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В Марьинке прогремел смертельный взрыв в жилом доме: опубликованы фото с места трагедии
05.10.2019 22:34
В субботу, 5 октября в Марьинке (Донецкая область) прогремел взрыв в многоквартирном доме. Смертельные травмы получили мужчина и женщина, пишет Факты.
Как сообщили в Донецком областном главке полиции, трагедия в Марьинке произошла около 15:20. Сообщили о происшествии местные жители.
В квартире, где что-то взорвалось, обнаружены тела мужчины и женщины.
На месте работают следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалистическая лаборатория. Причина взрыва и гибели людей устанавливается.
Теги: Донбасс, дом, Марьинка, трагедия, взрыв
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