В Марьинке прогремел смертельный взрыв в жилом доме: опубликованы фото с места трагедии

05.10.2019 22:34

В субботу, 5 октября в Марьинке (Донецкая область) прогремел взрыв в многоквартирном доме. Смертельные травмы получили мужчина и женщина, пишет Факты.

Как сообщили в Донецком областном главке полиции, трагедия в Марьинке произошла около 15:20. Сообщили о происшествии местные жители.

В квартире, где что-то взорвалось, обнаружены тела мужчины и женщины.

На месте работают следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалистическая лаборатория. Причина взрыва и гибели людей устанавливается.