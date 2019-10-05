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Архив - Донецкая область

В ОБСЕ рассказали об обстреле школы в Золотом и взрывах в Донецке

05.10.2019 19:51
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В ОБСЕ рассказали об обстреле школы в Золотом и взрывах в Донецке

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ фиксируют последствия боевых действий на линии разграничения на Донбассе. Об этом говорится в отчете Миссии, пишут Донецкие новости.
Так, были зафиксированы повреждения здания функционирующей школы в Золотом-5 (Михайловке) в результате огня из стрелкового оружия. «3 октября команда СММ зафиксировала повреждения кирпичного здания функционирующей школы на улице Мира в н. п. Золотое-5 (Михайловка; подконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска) в результате огня из стрелкового оружия», – говорится в сообщении.
Отмечается, что наблюдатели видели 5 отверстий в четырех западных окнах (одно на первом, два на втором и еще два на третьем этаже) здания и разбитое стекло на земле под ними.
По их оценке, повреждения возникли недавно в результате огня из стрелкового оружия.
По словам сотрудников учебного заведения, школьный сторож слышал стрельбу около 5:00 в тот же день, при этом учеников в это время в школе не было.
Также зафиксированы взрывы неподалеку от патруля СММ в микрорайоне Трудовские в Донецке.
«Находясь в микрорайоне Трудовские Петровского района Донецка (неподконтрольный правительству, 15 км к юго-западу от центра города), наблюдатели слышали 2 взрыва неопределенного происхождения в жилом районе примерно в 200–300 м к северу от своего местоположения. Патруль незамедлительно покинул этот район», – говорится в сообщении.



Теги: Донецк, Донбасс, обстрел, ОБСЕ, взрывы, Золотое
 
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