В ОРДО призвали «не верить» данным украинских СМИ о ситуации на ЕМЗ

05.10.2019 19:07

Представитель ОРДО Владислав Бриг на своей странице в соцсети опубликовал информацию о ситуации на «национализированном» НВФ «Енакиевском металлургическом заводе». По его словам, украинские СМИ, якобы распространяют «ложную» информацию о катастрофических последствиях недавнего взрыва на территории завода, пишет ДонПресс.

Бриг пишет:

«3 октября, в 17 часов 45 минут, произошло аварийное отключение от электроэнергии филиала № 2 ЗАО „Внешторгсервис“ „Енакиевский металлургический завод“, в результате чего была допущена нерегламентная остановка агрегатов и оборудования предприятия. В настоящее время последствия отключения и остановки ликвидируются. Благодаря оперативным действиям персонала полностью удалось избежать негативных последствий в конвертерном и известково-обжиговом цехах»

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По словам Брига, во время работ по устранению последствий отключения якобы, легкую травму получил один рабочий цеха.