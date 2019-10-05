Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В ОРДО призвали «не верить» данным украинских СМИ о ситуации на ЕМЗ

05.10.2019 19:07
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ОРДО призвали «не верить» данным украинских СМИ о ситуации на ЕМЗ

Представитель ОРДО Владислав Бриг на своей странице в соцсети опубликовал информацию о ситуации на «национализированном» НВФ «Енакиевском металлургическом заводе». По его словам, украинские СМИ, якобы распространяют «ложную» информацию о катастрофических последствиях недавнего взрыва на территории завода, пишет ДонПресс.

Бриг пишет:
«3 октября, в 17 часов 45 минут, произошло аварийное отключение от электроэнергии филиала № 2 ЗАО „Внешторгсервис“ „Енакиевский металлургический завод“, в результате чего была допущена нерегламентная остановка агрегатов и оборудования предприятия. В настоящее время последствия отключения и остановки ликвидируются. Благодаря оперативным действиям персонала полностью удалось избежать негативных последствий в конвертерном и известково-обжиговом цехах»
.
По словам Брига, во время работ по устранению последствий отключения якобы, легкую травму получил один рабочий цеха.



Теги: Донбасс, СМИ, ЕМЗ, ОРДО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх