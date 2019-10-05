- Жириновский неудачно отозвался о Донбассе и разозлил сепаратистов: "Когда вы уже выучите?"15:40
- Как «волгоградские старатели» на Донбассе отходы поедают14:28
- «Прелюдия ада»: Донецк взвыл о спасении, с раннего утра город дрожит от взрывов13:33
- «На "Еленовке" женщины перекрывали проезд перевозчикам»: ситуация на КПП ОРДО12:46
- Работа пунктов пропуска, КПВВ " Гнутово"10:26
- Противник 23 раза обстрелял позиции ВСУ: ранен военный08:20
- «Рвануло так, что одни руины остались»: Центр Донецка сокрушил мощный взрыв08:00
- Пенсионеров "ДНР" ждет удар: боевики напугали жителей "республики" громким решением 21:42
- Пересечение КПВВ в выходной день: будет ли пенсионер зарегистрирован в базе пограничников?19:00
- Представители НВФ просят жителей Ясиноватой покинуть улицы, идут обстрелы16:42
Жириновский неудачно отозвался о Донбассе и разозлил сепаратистов: "Когда вы уже выучите?"
Одиозный глава российской партии ЛДПР Владимир Жириновский сказал откровенную глупость о Востоке Украины, чем сильно разозлил местных сепаратистов. Представитель режима Путина показал, что на самом деле ничего не знает о Донбассе. Внимание на скандал с Жириновским обратил в Twitter известный блогер Necro Mancer, передает Диалог.UA.
Ярый ненавистник Украины Жириновский решил поддержать "Л/ДНР" и опростоволосился. "Трудно поверить, чтобы население Донбасса и Луганска согласилось вернуться в состав Украины после сотен тысяч смертей", - написал в соцсети представитель режима Путина. Сепаратисты были в ярости. И не из-за того, что власти РФ начали старательно избегать названий "ДНР" и "ЛНР". Их возмутило, что Жириновский и другие россияне практически ничего не знают о "республиках". "Да когда вы, бл**ь, уже выучите? Нет такого "Донбасс и Луганск". Есть Донецк и Луганск. Это и есть Донбасс", - написал в Сети сепаратист Алексей Толстый.
Теги: Донбасс, сепаратисты, ДНР, ЛНР, Жириновский
- Пятигорец: про Ахметова и Донбасс
- "Чтобы вопросы не задавали, почему колбаса подорожала", - сепаратисты уличили боевиков в манипуляции "атакой" ВСУ
- "Достала эта банановая "республика", в Украину хотим", - даже ярые сепаратисты мечтают сбежать из Донецка
- Кремль-Киеву: договаривайтесь с террористами сами!
- Главари "Л/ДНР" устроили публичную "порку" заместителю главы СММ ОБСЕ Хугу
- Деоккупация Донбасса: Аваков рассказал, как Украина поступит с сепаратистами после ликвидации "Л/ДНР"
- Жириновский неудачно отозвался о Донбассе и разозлил сепаратистов: "Когда вы уже выучите?"15:40
- Как «волгоградские старатели» на Донбассе отходы поедают14:28
- «Прелюдия ада»: Донецк взвыл о спасении, с раннего утра город дрожит от взрывов13:33
- «На "Еленовке" женщины перекрывали проезд перевозчикам»: ситуация на КПП ОРДО12:46
- "Что с нами будет?" – жители Луганщины умоляют ВСУ не покидать их12:20
- Работа пунктов пропуска, КПВВ " Гнутово"10:26
- Противник 23 раза обстрелял позиции ВСУ: ранен военный08:20
- «Рвануло так, что одни руины остались»: Центр Донецка сокрушил мощный взрыв08:00
- Пенсионеров "ДНР" ждет удар: боевики напугали жителей "республики" громким решением 21:42
- Пересечение КПВВ в выходной день: будет ли пенсионер зарегистрирован в базе пограничников?19:00
- Знаки Зодиака, которые этой осенью будут под крылом Ангела16:48
- Прилепин рассказал, что его не устраивает во власти РФ16:04
- Жириновский неудачно отозвался о Донбассе и разозлил сепаратистов: "Когда вы уже выучите?"15:40
- Проверка страхового стажа перед пенсией: несложная инструкция для украинцев15:12
- Синоптики уточнили, когда в Украину придут холода14:47
- Как «волгоградские старатели» на Донбассе отходы поедают14:28
- Российский блогер: Алла Пугачева мертва14:09
- В России назвали самого вероятного преемника Путина13:48
- «Прелюдия ада»: Донецк взвыл о спасении, с раннего утра город дрожит от взрывов13:33
- Во Львове шахматист убил молотком соперника, который у него выигрывал. ВИДЕО13:10
- Знаки Зодиака, которые этой осенью будут под крылом Ангела16:48
- Проверка страхового стажа перед пенсией: несложная инструкция для украинцев15:12
- Названы самые распространенные причины увеличения лимфоузлов12:00
- Растения могут «общаться» друг с другом08:41
- Врачи назвали продукты, помогающие избавиться от тошноты21:21
- Раскрыты характеристики нового iPhone SE17:04
- Стало известно, какими недугами реже болеют оптимисты 14:00
- Врачи выяснили, вредят ли фитнес-батончики фигуре13:20
- Продукты, которые нельзя употреблять с лекарствами11:49
- Назван продукт, избавляющий от головной боли и бессонницы22:27
- «Текстильщик уже захвачен»: В районе Каргила на Донбассе состоялся кровавый бой
- Есть всего два варианта: у Зеленского ошарашили планами по Донбассу, первые подробности
- «Пенсионная схема готова»: В Донецке рассказали, что будет с пенсионерами в «ЛДНР»
- Главари ОРДО объяснили, по какому паспорту жители ОРДО будут получать «пенсии»
- «Я всех поздравляю»: на передовой переполох, ВСУ покинут свои позиции, «началось»
- «Рвануло так, что одни руины остались»: Центр Донецка сокрушил мощный взрыв
- У Зеленского хотят отрезать оккупированный Донбасс стеной - детали плана поразят Украину
- Пересечение КПВВ в выходной день: будет ли пенсионер зарегистрирован в базе пограничников?
- «Вы ничего не получите»: главари «ЛДНР» закатили Зеленскому истерику, ситуация накаляется
- Пенсионеров "ДНР" ждет удар: боевики напугали жителей "республики" громким решением