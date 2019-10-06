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Актуально по блокпостам Донбасса: на всех КПП сегодня свободно
Сегодня, 6 октября, на всех КПП «ДНР» в ОРДО незначительные очереди. Рано утром скопление транспорта наблюдалось только в Горловке, к обеду ситуация улучшилась, сообщают очевидцы в соцсетях, пишет ДонПресс.
Так, на Бахмутском направлении на КПП «Горловка» сегодня утром наблюдалась большая автомобильная очередь. В то же время, пеших сегодня было немного:
«8:30 машины за поворот. Это много, приблизительно — 60»,
«Так это до ментовского кордона, а в отстойнике еще тьма; они там лезут из посадки, втискивают оплаченных»,
«на 10.30 в Артемовск никого проходят на контроль сразу, на Горловку автобус вышли и прошли, даже 2 окно открыли, удивительно, молодцы»,
«11:10. КПВВ „Горловка“. По состоянию на 09:45 на пункте пропуска 110 автомобилей, 7 автобусов и микроавтобусов, до 40 человек пешей очереди»,
«12:20. Пешей очереди на Украину нет».
На Марьинском направлении, на КПП «Александровка» (Каргил) на въезд в Донецк — очередь до 80 авто, на украинском КПВВ в Марьинке — пусто в обе стороны:
«13:20. Марьинка пусто везде, Каргил в Донецк льготы 20−25, основная около 80 машин»,
«13:29. Марьинка в Донецк пусто»,
«14:05. Каргил в Донецк 50 машин, 25 льготы».
На Мариупольском направлении, на КПП «Еленовка» сегодня также непривычно свободно, незначительные очереди до 40 авто, быстрый пропуск. На украинском «Новоторицком» — пусто:
«Еленовка. 80 общей и 20 льготы. 6:30 движение. Места в очереди так и продают.
«7:00 проверка на территории бп Еленовка. Проверка заняла 8 мин»,
«9:30. Новотроицк в Еленовку пусто», перед Еленовкой со стороны Волновахи машин 40»,
«13:30. Еленовка в Донецк пусто, в сторону Мариуполя 40 машин»,
«13:36. Новотроицк в обе стороны пусто»,
«14:00. Еленовка в Донецк 10 авто».
О ситуации на КПП «ДНР» «Октябрь» на Мариупольском направлении информация отсутствует.
Теги: Донбасс, блокпост, КПП
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