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Боевики "ДНР" напуганы: "Кроют тяжелыми минометами, потери огромные"
Боевики "ДНР" в соцсетях жалуются на серьезные потери в боях с украинской армией. Российское командование, с их слов, погибшие и раненые не волнуют. Недовольство в группировках "республики" уже готово перерасти в полноценный бунт.
О потерях в рядах оккупантов рассказал в Twitter блогер Necro Mancer, отслеживающий в Сети сообщения о войне на Донбассе, передает Диалог.UA.
Necro Mancer обратил внимание на сообщение террориста, известного в соцсети под ником Alex Rodriguez. Тот устроил плач по поводу больших потерь в результате столкновений с ВСУ. "В 100-й бригаде (так называемая "Республиканская гвардия ДНР", - ред.) опять погибшие и раненые. Люди стоят на позициях, а их кроют тяжелыми минометами", - сообщил террорист. Он возмущен тем, что командование не дает боевикам разрешения пойти в атаку на позиции ВСУ. "У нас, бл**ь, формула швайн майера ("формула Штайнмайера" - ред.) и минский договорняк… А ополчуги, что? Этих закопают, новых наберут", - истерит Rodriguez.
Теги: Россия, Донбасс, война, ДНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, соцсети
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