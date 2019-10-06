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Боевики «ДНР» под Горловкой обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области глушат, а в районе временно оккупированной Горловки обстреляли беспилотник наблюдателей СММ ОБСЕ.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 4 октября 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«Пребывая на западной окраине н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) и осуществляя полет БПЛА СММ малого радиуса действия, наблюдатели слышали примерно 15 выстрелов и 5 очередей из стрелкового оружия ориентировочно в 500 м к югу. По оценке, огонь вели в направлении БПЛА, который пролетал приблизительно в 500 м к юго-западу позиции патруля. Наблюдатели благополучно приземлили БПЛА и покинули этот район.
Вечером 2 и в ночь на 3 октября, во время полета вблизи н. п. Зерновое (неподконтрольный правительству, 70 км к югу от Донецка), БПЛА СММ малого радиуса действия терял сигнал GPS вследствие воздействия помех (по оценке, предположительно в результате глушения)».
Теги: Донбасс, Горловка, GPS, обстрел, ОБСЕ, беспилотник, ДНР, боевики, помехи
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