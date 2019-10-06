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Боевики не прекращают обстрелы на Донбассе: ВСУ понесли потери
За прошлые сутки, 5 октября, на Донбассе пророссийские боевики 24 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих.
Один военнослужащий получил ранения, еще один – боевую травму, сообщили в пресс-центре ООС.
"5 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов. В частности, дважды вблизи Павлополя и Старогнатовки стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку Водяного боевики ударили из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Новогнатовки – из автоматического гранатомета. Неподалеку Гнутово враг применил стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 18 обстрелов. Четыре обстрела неподалеку Золотого боевики устроили из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Трижды вблизи Хутора Свободного ударили из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Еще три раза враг применил минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие неподалеку Новолуганского. Дважды вблизи Луганского велся огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем. Два раза оккупанты применили стрелковое оружие неподалеку Новозвановки. Вблизи Южного боевики ударили из минометов калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия, неподалеку Майорска – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Вблизи Катериновки применили автоматический гранатомет, а неподалеку Майского – автоматический гранатомет и стрелковое оружие.
"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, а еще один – боевое травмирования", – рассказали в ООС.
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, РФ, ООС
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