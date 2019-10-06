- Цены на ЖКХ выросли, кучи мусора тоже: фотофакт из Макеевки17:50
- «Подложили самодельное взрывное устройство»: перевозчики в «ДНР» начали бунт против оккупантов17:16
- Актуально по блокпостам Донбасса: на всех КПП сегодня свободно 14:58
- В ОРДО тоскуют по былому: под Майорском транслировали гимн СССР 13:31
- Боевики «ДНР» под Горловкой обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ12:50
- Будто играют в "морской бой": сеть взбудоражили фото встречи Зеленского с силовиками по Донбассу12:32
- В зоне ООС 24 обстрела: противник применил запрещенное оружие возле Золотого11:28
- Боевики "ДНР" напуганы: "Кроют тяжелыми минометами, потери огромные"11:09
- В Докучаевске медработников под угрозой увольнения заставляют получать паспорта РФ10:52
- На Донбассе обострение и тяжелые бои - враг срывает разведение войск10:32
Цены на ЖКХ выросли, кучи мусора тоже: фотофакт из Макеевки
Один из районов Макеевки Донецкой области, находящейся под контролем «ДНР», буквально завален мусором. Соответствующее фото опубликовали местные жители в соцсети, пишет ДонПресс.
«Макеевка. Гвардейка! Судя по всему это людисвиньи? А если внимательно приглядеться и прикинуть мозгами, то властисвиньи не вывозят мусор. Где же наши хваленые новые мусоровозы вместе с выросшими тарифами?» — сказано в подписи к фото.
Люди возмущены ситуацией, особенно в свете повышения тарифов на ЖКХ, в том числе и на вывоз ТБО. В комментариях местные жители написали:
«Цены на ЖКХа подняли, а для чего? ВОРЫ. И у руля ВОРЫ»
«Ну как бы ничего не поменялось за последние годы, очевидно же…»,
«Очередной позор, не привыкли уже?»,
«А над Львовом ржали…»,
«До прихода к власти нынешних „оптимизаторов“ все было чисто, убиралось вовремя, даже контейнера обрабатывали»,
«Святая народная наша держава с надеждой и верой для мира цветет! [фраза из «гимна ДНР», — ред.]
Теги: Донбасс, Макеевка, мусор, ЖКХ
- В Макеевке в мусорном контейнере нашли новорожденного
- Макеевка: в городе «запахло» свежим асфальтом
- В Макеевке может появиться два полигона по сбору ТБО
- Макеевчане не хотят платить за вывоз мусора
- Предприятие по вывозу мусора подает в суд на "загрязнителей"
- Макеевские коммунальщики порадовали злостных неплательщиков
- Цены на ЖКХ выросли, кучи мусора тоже: фотофакт из Макеевки17:50
- «Подложили самодельное взрывное устройство»: перевозчики в «ДНР» начали бунт против оккупантов17:16
- Актуально по блокпостам Донбасса: на всех КПП сегодня свободно 14:58
- В ОРДО тоскуют по былому: под Майорском транслировали гимн СССР 13:31
- Боевики «ДНР» под Горловкой обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ12:50
- Будто играют в "морской бой": сеть взбудоражили фото встречи Зеленского с силовиками по Донбассу12:32
- В зоне ООС 24 обстрела: противник применил запрещенное оружие возле Золотого11:28
- Боевики "ДНР" напуганы: "Кроют тяжелыми минометами, потери огромные"11:09
- В Докучаевске медработников под угрозой увольнения заставляют получать паспорта РФ10:52
- На Донбассе обострение и тяжелые бои - враг срывает разведение войск10:32
- Цены на ЖКХ выросли, кучи мусора тоже: фотофакт из Макеевки17:50
- «Подложили самодельное взрывное устройство»: перевозчики в «ДНР» начали бунт против оккупантов17:16
- ФБР задержало и допросило депутата Госдумы РФ Ингу Юмашеву16:57
- "В "формуле Штайнмайера" есть ловушка для Путина", - командир "Донбасса" Филин16:34
- 14-летняя девочка погибла при взрыве смартфона, который оставила заряжаться на ночь 16:10
- Как быть с теми, кто причинил вам боль15:53
- Политолог: «Президент и его команда проиграли информационную войну радикалам»15:36
- Доставайте шубы и сапоги: синоптик предупредила украинцев о морозах15:12
- Актуально по блокпостам Донбасса: на всех КПП сегодня свободно 14:58
- У Порошенко "перекосило" лицо в прямом эфире после этих слов Пристайко об отводе ВСУ14:20
- "В "формуле Штайнмайера" есть ловушка для Путина", - командир "Донбасса" Филин16:34
- Как быть с теми, кто причинил вам боль15:53
- Меркурий в Скорпионе: для этих знаков Зодиака наступает благоприятный период13:55
- Ученые назвали 6 продуктов, важных для предотвращения рака19:32
- Гороскоп на 6 октября для всех знаков зодиака18:53
- Период с 5 по 15 октября: светлое пятно в судьбе четырех знаков Зодиака 18:33
- Ученые предупредили об опасности употребления куркумы18:03
- Знаки Зодиака, которые этой осенью будут под крылом Ангела16:48
- Проверка страхового стажа перед пенсией: несложная инструкция для украинцев15:12
- Названы самые распространенные причины увеличения лимфоузлов12:00
- Эти знаки Зодиака следующие пять лет ждет удача
- Есть всего два варианта: у Зеленского ошарашили планами по Донбассу, первые подробности
- «На "Еленовке" женщины перекрывали проезд перевозчикам»: ситуация на КПП ОРДО
- «Пенсионная схема готова»: В Донецке рассказали, что будет с пенсионерами в «ЛДНР»
- «Прелюдия ада»: Донецк взвыл о спасении, с раннего утра город дрожит от взрывов
- «Рвануло так, что одни руины остались»: Центр Донецка сокрушил мощный взрыв
- Главари ОРДО объяснили, по какому паспорту жители ОРДО будут получать «пенсии»
- Пенсионеров "ДНР" ждет удар: боевики напугали жителей "республики" громким решением
- У Зеленского хотят отрезать оккупированный Донбасс стеной - детали плана поразят Украину
- Пересечение КПВВ в выходной день: будет ли пенсионер зарегистрирован в базе пограничников?