Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Цены на ЖКХ выросли, кучи мусора тоже: фотофакт из Макеевки

06.10.2019 17:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Цены на ЖКХ выросли, кучи мусора тоже: фотофакт из Макеевки

Один из районов Макеевки Донецкой области, находящейся под контролем «ДНР», буквально завален мусором. Соответствующее фото опубликовали местные жители в соцсети, пишет ДонПресс.
«Макеевка. Гвардейка! Судя по всему это людисвиньи? А если внимательно приглядеться и прикинуть мозгами, то властисвиньи не вывозят мусор. Где же наши хваленые новые мусоровозы вместе с выросшими тарифами?» — сказано в подписи к фото.
Люди возмущены ситуацией, особенно в свете повышения тарифов на ЖКХ, в том числе и на вывоз ТБО. В комментариях местные жители написали:
«Цены на ЖКХа подняли, а для чего? ВОРЫ. И у руля ВОРЫ»
«Ну как бы ничего не поменялось за последние годы, очевидно же…»,
«Очередной позор, не привыкли уже?»,
«А над Львовом ржали…»,
«До прихода к власти нынешних „оптимизаторов“ все было чисто, убиралось вовремя, даже контейнера обрабатывали»,
«Святая народная наша держава с надеждой и верой для мира цветет! [фраза из «гимна ДНР», — ред.]



Теги: Донбасс, Макеевка, мусор, ЖКХ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх