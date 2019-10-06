Цены на ЖКХ выросли, кучи мусора тоже: фотофакт из Макеевки

06.10.2019 17:50

Один из районов Макеевки Донецкой области, находящейся под контролем «ДНР», буквально завален мусором. Соответствующее фото опубликовали местные жители в соцсети, пишет ДонПресс.

«Макеевка. Гвардейка! Судя по всему это людисвиньи? А если внимательно приглядеться и прикинуть мозгами, то властисвиньи не вывозят мусор. Где же наши хваленые новые мусоровозы вместе с выросшими тарифами?» — сказано в подписи к фото.

Люди возмущены ситуацией, особенно в свете повышения тарифов на ЖКХ, в том числе и на вывоз ТБО. В комментариях местные жители написали:

«Цены на ЖКХа подняли, а для чего? ВОРЫ. И у руля ВОРЫ»

«Ну как бы ничего не поменялось за последние годы, очевидно же…»,

«Очередной позор, не привыкли уже?»,

«А над Львовом ржали…»,

«До прихода к власти нынешних „оптимизаторов“ все было чисто, убиралось вовремя, даже контейнера обрабатывали»,

«Святая народная наша держава с надеждой и верой для мира цветет! [фраза из «гимна ДНР», — ред.]