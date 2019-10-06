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Член НВФ «Ольхон» о потерях в ОРДО: «За одну ночь субботы погибло 5 бойцов и 5 было ранено»
За ночь субботы потери НВФ «ДНР» якобы составили 5 человек погибшими и 5 человек ранеными. Об этом на своей странице в ВК сообщил командир разведроты группировки «ДНР», гражданин РФ Максим Тхоржевский «Ольхон», пишет ДонПресс.
«В одной из воинских частей ДНР за одну ночь субботы, во время очередного артобстрела позиций со стороны „укровермахта“ погибло 5 бойцов и 5 бойцов было ранено», — написал «Ольхон».
По его словам, нигде в «официальных новостях ДНР» и многочисленных пабликах не обнаружилось этой новости, траур не был объявлен, «глава» не отменил свои встречи и проигнорировал.
Также он обвинил власти РФ, которые находятся «в центре Москвы в одном из исторических зданий», что они говорят о потерях «среди ее защитников», только когда им это выгодно.
Так же хочу всем сообщить, что я не «отдел пропаганды» УНМ ДНР и не сотрудник новостного агентства «Вечернего М», которые то видят когда это выгодно в центре Москвы в одном из исторических зданий войну на Донбассе и потери личного состава среди ее защитников, то если из этого здания дают команду, в ДНР жизнь цветет и пахнет и вот-вот произойдет реинтеграция», — сокушается член НВФ.
Теги: Донбасс, погибли, ОРДО, НВФ ОРДО
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