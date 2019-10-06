На Донбассе обострение и тяжелые бои - враг срывает разведение войск

06.10.2019 10:32

На Донбассе фиксируется резкое обострение конфликта. За последние сутки гибридная армия РФ там более 20 раз сорвала режим перемирия. Разведение сил у Петровского и Золотого может не состояться.

Об эскалации на фронте рассказала в Facebook пресс-служба штаба ООС, передает Диалог.UA.

В субботу, 5 октября, на Донбассе было "горячо". Враг лупил по ВСУ и мирным населенным пунктам запрещенным "Минском" вооружением, в частности, артиллерийскими 122-миллиметровыми системами, а также минометами калибра 120 и 82 мм. Всего было зафиксировано аж 24 атаки оккупанта. Примечательно, что 4 раза враг ударил по Золотому из 82-миллиметровых минометов. Это участок, где планируется разведение сил. Теперь оно может быть отложено, так как не соблюдено главное требование - "режим тишины" в течение 7 дней. В зоне ответственности группы ООС "Восток" оккупанты обстреляли Павлополь и Старогнатовку, Водяное, Новогнатовку, а также Гнутово. А в зоне "Север" под огнем любителей "русского мира" оказались, помимо Золотого, Хутор Вольный, Новолуганское и Луганское, Новозвановка, Пивденное, Майорск, Катериновка, а также Травневое. По данным штаба ООС, в ходе тяжелых боев с оккупантом 1 военный получил ранение, еще один - боевое травмирование. После полуночи уже 6 октября враг не затих. Гремели бои под Павлополем, Новотроицким и Новолуганским. К счастью, утро для ВСУ началось без потерь.