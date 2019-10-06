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«Ни людей, ни машин»: горловчанин показал усыпанные листвой центральные улицы Горловки. ВИДЕО
Блогер из неподконтрольной Украине Горловке Донецкой области Михаил Светлов на своем Ютуб -канале показал центральную часть города, которую осенняя пора раскрасила яркими красками, немного сгладив серость и уныние пустынных улиц.
На видео Светлова можно увидеть расположенные в Центрально-городском районе Горловки улицы Кирова, Герцена сегодня в кадре, передает donpress.
В комментарии к ролику блогер пишет:
«Закрытые торговые точки, салоны красоты, кафе — не замечаем! Битые окна брошенных квартир? Не обращаем внимания! Только яркие краски, только солнце! Во дворе детской стоматологии умиляет скромная, сделанная с душой, клумба. Центр микрохирургии глаза имеет очень короткий рабочий день. Магазин стильной мужской одежды „Джентльмен“ старается „держать марку“. Его фасад немного потерял лоск, но на общем фоне серости и обветшания смотрится вполне респектабельно».
Пользователи, в комментарии к видеоролику отмечают, что ранее шумный и многолюдный город сегодня выглядит безжизненным и «умирающим»:
«Ни людей, ни машин. Горловка умирает»
«А где все куда делись как будто вымерли так пару машин проехало»
«*жизнь *кипит.».
Теги: Донбасс, Донецкая область, Горловка, магазин, видео, кафе, осень, листва
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