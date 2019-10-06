«Ни людей, ни машин»: горловчанин показал усыпанные листвой центральные улицы Горловки. ВИДЕО

06.10.2019 09:30

Блогер из неподконтрольной Украине Горловке Донецкой области Михаил Светлов на своем Ютуб -канале показал центральную часть города, которую осенняя пора раскрасила яркими красками, немного сгладив серость и уныние пустынных улиц.

На видео Светлова можно увидеть расположенные в Центрально-городском районе Горловки улицы Кирова, Герцена сегодня в кадре, передает donpress.

В комментарии к ролику блогер пишет:

«Закрытые торговые точки, салоны красоты, кафе — не замечаем! Битые окна брошенных квартир? Не обращаем внимания! Только яркие краски, только солнце! Во дворе детской стоматологии умиляет скромная, сделанная с душой, клумба. Центр микрохирургии глаза имеет очень короткий рабочий день. Магазин стильной мужской одежды „Джентльмен“ старается „держать марку“. Его фасад немного потерял лоск, но на общем фоне серости и обветшания смотрится вполне респектабельно».

Пользователи, в комментарии к видеоролику отмечают, что ранее шумный и многолюдный город сегодня выглядит безжизненным и «умирающим»:

«Ни людей, ни машин. Горловка умирает»

«А где все куда делись как будто вымерли так пару машин проехало»

«*жизнь *кипит.».