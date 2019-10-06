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«Подложили самодельное взрывное устройство»: перевозчики в «ДНР» начали бунт против оккупантов

06.10.2019 17:16
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«Подложили самодельное взрывное устройство»: перевозчики в «ДНР» начали бунт против оккупантов

Перевозчики из Донецка, которые осуществляют перевозку людей из оккупированных территорий Донбасса в Украину, начали бунт и даже прибегли к теракту в Макеевке. Таким образом они выразили свой протест против дорогих тарифов на т.н. лицензии и перевозки, которые их заставляют оформлять наемники из России. Как передает replyua.net, об этом донецкий блогер Дмитрий Черкасов написал в своем блоге на сайте «Обозреватель». В частности, он отметил, что они подложили самодельное взрывное устройство возле МРЭО в Макеевке, и саперы не успели его обезвредить.

«Главари «ДНР» затянули им поясок: в приказном порядке обязуют оформить лицензию на перевозку. Эта бумажка стоит пять тысяч рублей (2 тысячи гривен, – ред). Более того, на самих блокпостах для того, чтобы проехать в Украину, необходимо платить до 500 рублей за пропуск. Из-за этого они и взбунтовались, подложив эту взрывчатку возле МРЭО», – сообщил блогер.

Также он отметил, что сам взрыв донецкие пропагандисты афишировать не стали. А преподнесли его в качестве «попытки Украины дестабилизировать ситуацию в республике», сравнив с тактикой террористов ИГИЛ.



Теги: Донбасс, бунт, ДНР, оккупанты, перевозчики
 
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