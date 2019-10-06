Российские войска на Донбассе даже не думают уходить, а, наоборот, укрепляют свои позиции

06.10.2019 07:29

Пока ВСУ готовятся к разведению, пророссийские боевики укрепляют свои нынешние позиции прямо на глазах у наших военных.

Корреспондент издания "Радио свобода" вместе с коллегами проводил съемку на линии разграничения между позициями ВСУ и оккупационными силами с неподконтрольных территорий. Журналисты проводили съемку того, как украинские военные совершают необходимые приготовления к процессу разведения воск и демилитаризации лини соприкосновения. ВСУ готовятся укреплять новые позиции, которые будут расположены в тылу. Одновременно с этим на объектив камеры фотокорреспондента издания "Радио Свобода" удалось запечатлеть, как представители пророссийских оккупационных сил укрепляют свои текущие позиции, которые они должны будут покинуть. Складывается такое впечатление, что им плевать на все достигнутые соглашения и они даже не думают никуда уходить, сообщает Диалог.UA.

"Копают… Мы снимали репортаж , как украинские военные готовят в тылу новые позиции для разведения. А в то же время подконтрольные России боевики, наоборот, окапывались в землю на своих текущих передовых позициях под Богдановкой. Военные говорят, и это слышал не только я, что боевики часто привозят копать "штрафников" - обыкновенных гражданских, которые чем-то "провинились" перед квазигосударствами "Л/ДНР"", — рассказал журналист Андрей Дубчак.