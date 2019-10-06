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«Смерть на поле боя или от напряженной работы»: в ОРДО сократилось число коммунистов

06.10.2019 19:12
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«Смерть на поле боя или от напряженной работы»: в ОРДО сократилось число коммунистов

Сегодня в неподконтрольном правительству Украины Донецке состоялся юбилейный пленум «компартии ДНР». Об этом на своей странице в соцсети рассказал член НВФ и «компартии ДНР», гражданин Латвии Бенес Айо, пишет ДонПресс.
По его словам, на мероприятие прибыло несколько сотен человек — «члены компартии ДНР и гости».
«Ровно 5 лет тому назад коммунистические активисты, которые в 2014 году, после фашистского киевского путча, подняли знамя нашей народно-освободительной революции, создали под руководством Бориса Литвинова коммунистическую партию Донецкой Народной Республики», — пишет Бенес.
Он подчеркнул, что именно коммунисты первыми осудили «переворот», который организовала в феврале 2014 года «проклятая националистическая хунта, действовавшая под руководством евро-американских империалистов», первыми призвали к отделению Донбасса и стали авторами «декларации о суверенитете ДНР».
«Цель коммунистов ДНР — это окончание войны, международное признание ЛДНР, интеграция ЛДНР с Россией, построение социализма на всем постсоветском пространстве, включая Украину и восстановление СССР», — сообщил член НВФ Айо.
Среди прочего, коммунисты ратуют за «изъятие собственности у фашистов и их непосредственных пособников». В связи с этим Бенес Айо написал:
«Эти предприятия, принадлежавшие ранее украинским олигархам и фашистам, должны стать общенародной собственностью. То бишь речь идет о национализации. В республике также должны быть сохранены и получить уверенное развитие кооперативные и небольшие частные предприятия. Однако в ключевых отраслях промышленности и сельского хозяйства государственный сектор должен играть главную роль».
По словам Айо, в ходе юбилейного пленума были розданы «партийные билеты» новым членам «партии», а наиболее активные коммунисты получили медали «100 лет Великой Октябрьской Социалистической Революции», «70 лет Победы», 140 лет со дня Рождения Иосифа Сталина. Среди них — «американский ополченец Техас» и «колумбийский ополченец Альфонсо».
«В настоящее время в КПДНР состоит более 750 человек, но в 2016 году эта цифра составляла более 1080 человек. Численность партийных рядов сократилось по ряду причин: выезд за пределы Республики, стремление построить карьеру в других организациях, смерть на поле боя или от напряженной работы», — сказано в публикации Бенеса.



Теги: Донбасс, коммунисты, смерть, ОРДО
 
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