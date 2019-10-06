В донецком "ОБОП" загадочно умер боевик Брил - он делал "референдум" в Песках

06.10.2019 08:31

В оккупированном Донецке простился с жизнью известный террорист по кличке Брил. Он поехал в "отдел по борьбе с организованной преступностью" "ДНР" и не вернулся.

О смерти террориста Брила рассказал в Twitter блогер Necro Mancer со ссылкой на сообщения сепаратистов, передает Диалог.UA.

Брил умер в минувший вторник, 3 октября, в оккупированном Донецке. Даже боевики "ДНР" называют его смерть "загадочной". "Умер при загадочных обстоятельствах в Донецке в ОБОПе, сердечная недостаточность", - написали сепаратисты в Сети. На момент смерти ему было всего 40 лет.

По данным Necro Mancer, Брин - некий Роман Бриевский. Он житель села Пески, что под Донецком. Орудовал в группировках как "ДНР", так и "ЛНР" с самого начала войны и активно поддержал оккупацию. "Ездил в начале всего, еще в апреле - начале мая (2014 года), на консультации в Славянск, привозил оттуда инструкции и деньги поселковым "ДНРовцам", активно агитировал, организовывал "референдум", был бригадиром", - рассказывали о нем. По данным "Миротворца", террорист был командиром взвода.