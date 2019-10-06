- В донецком "ОБОП" загадочно умер боевик Брил - он делал "референдум" в Песках08:31
- Боевики не прекращают обстрелы на Донбассе: ВСУ понесли потери08:10
- Российские войска на Донбассе даже не думают уходить, а, наоборот, укрепляют свои позиции07:29
- В Марьинке прогремел смертельный взрыв в жилом доме: опубликованы фото с места трагедии22:34
- Ночью в районе н.п. Маныч и Черемшино на границе с РФ замечены грузовики22:12
- В ОБСЕ рассказали об обстреле школы в Золотом и взрывах в Донецке19:51
- В ОРДО призвали «не верить» данным украинских СМИ о ситуации на ЕМЗ 19:07
- Пристайко заявил о восстановлении железнодорожного сообщения с ОРДЛО17:37
- "Будем как Китай и Гонконг", - "министр" "ДНР" Никонорова резко захотела в Украину17:16
- Жириновский неудачно отозвался о Донбассе и разозлил сепаратистов: "Когда вы уже выучите?"15:40
В донецком "ОБОП" загадочно умер боевик Брил - он делал "референдум" в Песках
В оккупированном Донецке простился с жизнью известный террорист по кличке Брил. Он поехал в "отдел по борьбе с организованной преступностью" "ДНР" и не вернулся.
О смерти террориста Брила рассказал в Twitter блогер Necro Mancer со ссылкой на сообщения сепаратистов, передает Диалог.UA.
Брил умер в минувший вторник, 3 октября, в оккупированном Донецке. Даже боевики "ДНР" называют его смерть "загадочной". "Умер при загадочных обстоятельствах в Донецке в ОБОПе, сердечная недостаточность", - написали сепаратисты в Сети. На момент смерти ему было всего 40 лет.
По данным Necro Mancer, Брин - некий Роман Бриевский. Он житель села Пески, что под Донецком. Орудовал в группировках как "ДНР", так и "ЛНР" с самого начала войны и активно поддержал оккупацию. "Ездил в начале всего, еще в апреле - начале мая (2014 года), на консультации в Славянск, привозил оттуда инструкции и деньги поселковым "ДНРовцам", активно агитировал, организовывал "референдум", был бригадиром", - рассказывали о нем. По данным "Миротворца", террорист был командиром взвода.
Теги: Донецк, Донбасс, боевик, референдум, умерший, ДНР, Пески
- Рассказ боевика из Донецка: "Да, россияне своих не бросают - они их прикапывают молча и по-тихому"
- В ОБСЕ рассказали подробности об обстреле автобуса в Еленовке
- В Донецке боевик-наркоман бросался с лопатой на людей
- Стало известно о ликвидированном боевике «ДНР» из Донецка
- В "ДНР" пропал "командир" взвода из РФ
- Гиркин рассказал, какой город планировал захватить вместо Донецка
- В донецком "ОБОП" загадочно умер боевик Брил - он делал "референдум" в Песках08:31
- Боевики не прекращают обстрелы на Донбассе: ВСУ понесли потери08:10
- Российские войска на Донбассе даже не думают уходить, а, наоборот, укрепляют свои позиции07:29
- В Марьинке прогремел смертельный взрыв в жилом доме: опубликованы фото с места трагедии22:34
- Ночью в районе н.п. Маныч и Черемшино на границе с РФ замечены грузовики22:12
- Боевики «ЛНР» размещают бронетранспортеры в жилых районах Кадиевки21:31
- В ОБСЕ рассказали об обстреле школы в Золотом и взрывах в Донецке19:51
- В ОРДО призвали «не верить» данным украинских СМИ о ситуации на ЕМЗ 19:07
- Пристайко заявил о восстановлении железнодорожного сообщения с ОРДЛО17:37
- "Будем как Китай и Гонконг", - "министр" "ДНР" Никонорова резко захотела в Украину17:16
- В донецком "ОБОП" загадочно умер боевик Брил - он делал "референдум" в Песках08:31
- Боевики не прекращают обстрелы на Донбассе: ВСУ понесли потери08:10
- Тельцам за новые проекты лучше не браться: гороскоп на 6 октября07:48
- Российские войска на Донбассе даже не думают уходить, а, наоборот, укрепляют свои позиции07:29
- В Марьинке прогремел смертельный взрыв в жилом доме: опубликованы фото с места трагедии22:34
- Ночью в районе н.п. Маныч и Черемшино на границе с РФ замечены грузовики22:12
- Комаровский рассказал о своих отношениях с Зеленским21:56
- Боевики «ЛНР» размещают бронетранспортеры в жилых районах Кадиевки21:31
- На глазах у сына: в Киеве женщина совершила суицид21:08
- Пашинский потроллил Портнова: ты меня искал, так я тут, вот мой адрес20:51
- Ученые назвали 6 продуктов, важных для предотвращения рака19:32
- Гороскоп на 6 октября для всех знаков зодиака18:53
- Период с 5 по 15 октября: светлое пятно в судьбе четырех знаков Зодиака 18:33
- Ученые предупредили об опасности употребления куркумы18:03
- Знаки Зодиака, которые этой осенью будут под крылом Ангела16:48
- Проверка страхового стажа перед пенсией: несложная инструкция для украинцев15:12
- Названы самые распространенные причины увеличения лимфоузлов12:00
- Растения могут «общаться» друг с другом08:41
- Врачи назвали продукты, помогающие избавиться от тошноты21:21
- Раскрыты характеристики нового iPhone SE17:04
- Есть всего два варианта: у Зеленского ошарашили планами по Донбассу, первые подробности
- «Пенсионная схема готова»: В Донецке рассказали, что будет с пенсионерами в «ЛДНР»
- «Рвануло так, что одни руины остались»: Центр Донецка сокрушил мощный взрыв
- Главари ОРДО объяснили, по какому паспорту жители ОРДО будут получать «пенсии»
- «Прелюдия ада»: Донецк взвыл о спасении, с раннего утра город дрожит от взрывов
- Пенсионеров "ДНР" ждет удар: боевики напугали жителей "республики" громким решением
- У Зеленского хотят отрезать оккупированный Донбасс стеной - детали плана поразят Украину
- Пересечение КПВВ в выходной день: будет ли пенсионер зарегистрирован в базе пограничников?
- Жириновский неудачно отозвался о Донбассе и разозлил сепаратистов: "Когда вы уже выучите?"
- Гиркин считает, что «формула Штайнмайера» позволит Украине «переиграть» Путина