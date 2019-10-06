Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В донецком "ОБОП" загадочно умер боевик Брил - он делал "референдум" в Песках

06.10.2019 08:31
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В донецком "ОБОП" загадочно умер боевик Брил - он делал "референдум" в Песках

В оккупированном Донецке простился с жизнью известный террорист по кличке Брил. Он поехал в "отдел по борьбе с организованной преступностью" "ДНР" и не вернулся.

О смерти террориста Брила рассказал в Twitter блогер Necro Mancer со ссылкой на сообщения сепаратистов, передает Диалог.UA.

Брил умер в минувший вторник, 3 октября, в оккупированном Донецке. Даже боевики "ДНР" называют его смерть "загадочной". "Умер при загадочных обстоятельствах в Донецке в ОБОПе, сердечная недостаточность", - написали сепаратисты в Сети. На момент смерти ему было всего 40 лет.

По данным Necro Mancer, Брин - некий Роман Бриевский. Он житель села Пески, что под Донецком. Орудовал в группировках как "ДНР", так и "ЛНР" с самого начала войны и активно поддержал оккупацию. "Ездил в начале всего, еще в апреле - начале мая (2014 года), на консультации в Славянск, привозил оттуда инструкции и деньги поселковым "ДНРовцам", активно агитировал, организовывал "референдум", был бригадиром", - рассказывали о нем. По данным "Миротворца", террорист был командиром взвода.



Теги: Донецк, Донбасс, боевик, референдум, умерший, ДНР, Пески
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх