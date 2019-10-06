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В зоне ООС 24 обстрела: противник применил запрещенное оружие возле Золотого
За прошедшие сутки противник 24 раза обстреливал позиции ВСУ на Донбассе, в том числе с применением запрещенного вооружения. Два бойца получили ранения.
Об этом сегодня, 6 сентября, сообщили в пресс-службе ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» насчитано 6 обстрелов из ручных противотанковых гранатометов, автоматического гранатомета и стрелкового оружия: дважды вблизи Павлополя, один раз возле Старогнатовки, а также в районе Гнутово, Водяного и Новогнатовки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 18 обстрелов. Так, четырежды под огнем находились окрестности Золотого, трижды — Хутора Свободного и Новолуганского, дважды — Луганского и Новозвановки, а также обстрелы фиксировались возле Южного, Майорска, Катериновки, Майского. Противник применял артиллерийские системы 122 калибра, минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
В результате боевых действий вчера один украинский армеец получил ранение, еще один — боевое травмирование.
С начала текущих суток члены НВФ 3 раза нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 2 обстрела из автоматического гранатомета и стрелкового оружия в районе Павлополя и Новотроицкого.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 1 обстрел возле Новолуганского, используя миномет калибра 82 мм и подствольный гранатомет.
Теги: Донбасс, обстрел, потери, ВСУ, Золотое, НВФ, ООС
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