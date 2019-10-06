В зоне ООС 24 обстрела: противник применил запрещенное оружие возле Золотого

06.10.2019 11:28

За прошедшие сутки противник 24 раза обстреливал позиции ВСУ на Донбассе, в том числе с применением запрещенного вооружения. Два бойца получили ранения.

Об этом сегодня, 6 сентября, сообщили в пресс-службе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» насчитано 6 обстрелов из ручных противотанковых гранатометов, автоматического гранатомета и стрелкового оружия: дважды вблизи Павлополя, один раз возле Старогнатовки, а также в районе Гнутово, Водяного и Новогнатовки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 18 обстрелов. Так, четырежды под огнем находились окрестности Золотого, трижды — Хутора Свободного и Новолуганского, дважды — Луганского и Новозвановки, а также обстрелы фиксировались возле Южного, Майорска, Катериновки, Майского. Противник применял артиллерийские системы 122 калибра, минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В результате боевых действий вчера один украинский армеец получил ранение, еще один — боевое травмирование.

С начала текущих суток члены НВФ 3 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 2 обстрела из автоматического гранатомета и стрелкового оружия в районе Павлополя и Новотроицкого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 1 обстрел возле Новолуганского, используя миномет калибра 82 мм и подствольный гранатомет.