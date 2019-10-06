Вырытые траншеи и обстрелы: В ОБСЕ рассказали о ситуации на участках разведения

06.10.2019 18:38

Команда специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ проводит наблюдение за ситуацией в районе участков разведения сил и средств в Петровском (Донецкая обл.) и Золотом (Луганская обл.). Об этом говорится в отчете Миссии, пишут Донецкие новости.

Так, 2 октября за пределами участка разведения в районе Золотого (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ среднего радиуса действия обнаружил 3 недавно вырытые траншеи (протяженностью ориентировочно 350 м, 20 м и 200 м соответственно) в Катериновке (подконтрольный правительству, 64 км к западу от Луганска) и рядом с этим населенным пунктом.

Вечером 3 октября камера СММ в Золотом зафиксировала 2 выпущенные вверх очереди ориентировочно в 4–6 км к юго-востоку (установить, на участке разведения или за его пределами, не удалось), а также 5 снарядов, пролетевших ориентировочно в 1,5–6 км к востоко-северо-востоку и востоку (по оценке, вне участка разведения, однако в пределах 5 км от его края). Утром 4 октября, находясь на северном крае участка разведения в районе Золотого, наблюдатели слышали 2 взрыва неопределенного происхождения на расстоянии приблизительно 4–6 км к юго-востоку (по оценке, вне участка разведения, однако в пределах 5 км от его края).

Во второй половине дня 4 октября, пребывая на блокпосте Вооруженных сил Украины на северной окраине участка разведения в районе Золотого, члены патруля Миссии видели 20 военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые с лопатами, топорами и металлоискателями шли в поля примерно в 100 м к северу, востоку и западу (за пределами участка разведения). Команда СММ также видела, как миниБПЛА белого цвета приземлился на автодороге ориентировочно в 200 м к югу от позиции патруля (за пределами участка разведения, рядом с его северным краем).

Находясь на южной окраине этого участка разведения, рядом с блокпостом вооруженных незаконных формирований, наблюдатели видели белый БПЛА, пролетавший с северо-запада на юго-запад на высоте примерно 300 м (по оценке, в пределах участка разведения).

Утром 4 октября со своей позиции в Богдановке (подконтрольный правительству, 41 км к юго-западу от Донецка) команда Миссии слышала 1 взрыв неопределенного происхождения на неустановленном расстоянии к юго-востоку (по оценке, за пределами участка разведения в районе н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка).

Также отмечается, что на блокпосте, расположенном на северной окраине н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка), вооруженный член незаконных вооруженных формирований вновь отказал патрулю Миссии в проезде, ссылаясь на то, что «продолжаются инженерные работы», а также на «работу снайпера», ограничив таким образом доступ наблюдателей к камере СММ в Петровском.

Как сообщалось ранее, НВФ производят обстрелы участков разведения сил и средств и не пропускают наблюдателей ОБСЕ к видеокамере, установленной в Петровском (Донецкая обл.). Местные жители провели акции протеста против разведения сил и средств в Волновахе и Станице Луганской.

Напомним, НВФ уже почти месяц не пускают патруль ОБСЕ к камерам видеонаблюдения в Петровском.

Как сообщалось ранее, по словам министра обороны Андрея Загороднюка, в настоящее время Генеральный штаб Украины готовит план разведения сил и средств на Донбассе. Также, по его словам, разведение войск на Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками.

Напомним, разведение войск планируют провести по всей линии разграничения. Вокруг населенных пунктов Золотое (Луганская обл.) и Петровское (Донецкая обл.) создадут безопасные районы. Командующий операции Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что Генеральный штаб проводит подготовку к этому.