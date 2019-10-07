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Глава МИД Украины заявил о срыве разведения сил на Донбассе

07.10.2019 13:15
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Глава МИД Украины заявил о срыве разведения сил на Донбассе

Украинская армия не начнет отвод войск в районах населенных пунктов Золотое и Петровское на Донбассе в понедельник, 7 октября. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко по итогам встречи с латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом, сообщает Корреспондент.net.
"Сегодня должно было бы начаться разведение. К сожалению, вы знаете, что несколько дней назад были обстреляны Петровское и Золотое, а насколько вы помните, разведение начнется на седьмой день после того, как не будет обстрелов", - отметил Пристайко.
Также он отметил, что все условия для саммита нормандской четверки выполнены и осталось лишь согласовать дату.



Теги: Украина, Донбасс, МИД, разведение, ВСУ
 
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